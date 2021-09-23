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«Макдоналдс» в России прекратит производство игрушек «Хэппи Мил» из первичного пластика

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Корпорация «Макдоналдс» объявила о сокращении первичного пластика в игрушках «Хэппи Мил» на 90% к 2025 году. Их заменят на аксессуары из переработанных материалов или растительного происхождения. Старые игрушки будут переработаны в подносы, используемые в предприятиях сети, сообщила пресс-служба «Макдоналдс». 

«Макдоналдс» в России прекратит производство игрушек «Хэппи Мил» из первичного пластика

Кроме того, в течение ближайших двух лет «Макдоналдс» в России полностью откажется от игрушек, содержащих первичный пластик, во всех новых сериях «Хэппи Мил».

Инициатива по снижению объёмов пластика началась еще в 2018 году. Программа рассчитана на 7 лет. Планируется, что за это время количество пластика на основе ископаемого топлива примерно на 90%.

Этот план планомерно реализуется на различных рынках по всему миру. Во Франции уже прекратили использовать пластик в игрушках. В результате по всему миру использование первичного пластика в игрушках уже удалось сократить на 30%.

Помимо замещения игрушек на более экологичные и их переработку в подносы, обновления коснутся пластиковой упаковки игрушек, которую будут изготавливать из растительного сырья и сертифицированного волокна премиум-класса.

Для стимулирования спроса на переработанные материалы «Макдоналдс» выпустил коллекцию «Космический Джем: новое поколение» совместно с Warner Bros. Pictures, которая занималась разработкой дизайна игрушек.

«Макдоналдс» также активно работает над созданием возобновляемых материалов, которые соответствуют стандартам компании по безопасности. Это позволит исключить детали из обычной пластмассы из игрушек «Хэппи Мил».

В сентябре «Макдоналдс» подписала двухлетнее соглашение с Российским экологическим оператором (ППК РЭО). Во всех ресторанах «Макдоналдс» в России установили баки для раздельного мусора, который после переработки можно использовать для создания упаковки.

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Фото на обложке: Pexels


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