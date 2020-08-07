«МаксимаТелеком» установит в вагонах московского метро камеры с распознаванием лиц

Конкурс на установку в вагонах московского метро камер с функцией распознавания лиц выиграла компания «МаксимаТелеком». Это провайдер бесплатного WiFi в столичном метро. Об этом пишут «Ведомости»со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

Сумма контракта — 1,38 млрд рублей. Согласно техническому заданию конкурса, «МаксимаТелеком» должна установить 12 304 вагонных камер, 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов.

В начале года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в метро Москвы к 1 сентября. На улицах столицы система видеоаналитики была внедрена в массовом порядке с 1 января.

Важный элемент городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц — технология поиска людей в потоке. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал эту систему у компании Ntechlab, которая отказалась комментировать, будут ли ее решения использоваться в вагонах метро.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, правительство Москвы создает единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры. Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД, в первую очередь к ней подключат общественный транспорт и видеокамеры метро и вокзалов.

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