Вагоны метро в Москве оснастят системой распознавания лиц

Четверть всех вагонов московского метрополитена будут оснащены системой распознавания лиц. На закупку видеокамер и cпециального программного обеспечения планируется потратить 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на документы тендера.

Тендер был объявлен 9 июля. В итоге до конца года в каждом из 1500 вагонов установят по восемь камер, умеющих различать и сортировать лица.

Отмечается, что пока неизвестно, когда новыми типами камер будет оснащен весь эксплуатационный парк метро. Сейчас он насчитывает почти 6 тысяч единиц.

Согласно сообщению, благодаря системе персональных коммуникаций о пассажирах подземки уже можно узнать пол, возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона.

На улицах Москвы систему распознавания лиц внедрили в начале 2020 года. Тогда же Сергей Собянин отметил, что к 1 сентябрю она заработает и в метрополитене.

Фото: ridingcorgis / Shutterstock