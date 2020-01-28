Система распознавания лиц в московском метрополитене начнет полноценную работу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин рассказал, когда в московском метро появятся камеры с распознаванием лиц