Сергей Собянин рассказал, когда в московском метро появятся камеры с распознаванием лиц
Система распознавания лиц в московском метрополитене начнет полноценную работу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве Собянин отметил, что на улицах города систему уже массово внедрили с 1 января.
К HD-камерам уличного наблюдения подключили системы, работающие на основе искусственного интеллекта. Эти меры, по словам мэра, должны будут сократить преступность в Москве и распознавать преступников «за доли секунды».
В ноябре 2019 года СМИ стало известно, что московские власти объявили конкурс на закупку и монтаж камер городского наблюдения. Общая цена контракта составила 1,2 млрд рублей.
Из документации тендера следовало, что город купит 105 компьютеров с видеокартами Nvidia Tesla T4, 258 серверов и хранилище данных на 9 петабайт.
До этого столичные власти сообщали, что планируют создать общую базу, доступную МВД, ЖКХ и другим службам. Тогда к ней планировали подключить 175 тысяч камер, уже работающих в Москве. Речь шла о камерах в общественном транспорте, метрополитене, на вокзалах.
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