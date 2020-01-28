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Сергей Собянин рассказал, когда в московском метро появятся камеры с распознаванием лиц

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Система распознавания лиц в московском метрополитене начнет полноценную работу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин рассказал, когда в московском метро появятся камеры с распознаванием лиц

На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве Собянин отметил, что на улицах города систему уже массово внедрили с 1 января.

К HD-камерам уличного наблюдения подключили системы, работающие на основе искусственного интеллекта. Эти меры, по словам мэра, должны будут сократить преступность в Москве и распознавать преступников «за доли секунды».

В ноябре 2019 года СМИ стало известно, что московские власти объявили конкурс на закупку и монтаж камер городского наблюдения. Общая цена контракта составила 1,2 млрд рублей.

Из документации тендера следовало, что город купит 105 компьютеров с видеокартами Nvidia Tesla T4, 258 серверов и хранилище данных на 9 петабайт. 

До этого столичные власти сообщали, что планируют создать общую базу, доступную МВД, ЖКХ и другим службам. Тогда к ней планировали подключить 175 тысяч камер, уже работающих в Москве. Речь шла о камерах в общественном транспорте, метрополитене, на вокзалах.

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