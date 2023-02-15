Весной возле российских ТЦ разместят палатки с отечественными товарами

Уже в апреле у входов в российские ТЦ установят специальные палатки с товарами отечественного производства, рассказал «Известиям» президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Ранее Минпромторг разослал региональным властям письма рекомендательного характера. В них содержался призыв обеспечить в проходных местах близ торговых центров работу киосков, где российские производители и фермеры будут продавать свою продукцию.
Как сообщил Шакиров, возле крупных российских ТЦ уже в апреле-мае появятся конструкции в едином стиле и площадью не более 20 кв. м. Там будут представлены продукты питания, текстиль и одежда с обувью.
«Мы написали в адрес Минпромторга с просьбой обсудить единый дизайн таких палаток: это необходимо для того, чтобы торговые центры могли подвести к новым объектам электричество, а также соблюсти все нормы пожарной безопасности», — сказал Шакиров.
В Минпромторге отметили, что ведомство готово обсуждать с региональными властями и бизнесом реализацию данной инициативы.
В конце января владельцы торговых центров обратились к ведомству с просьбой субсидировать открытие таких точек внутри торговых комплексов. Этот вариант был предложен в качестве альтернативы размещению палаток возле входов.
Фото на обложке: Alex Zotov /
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