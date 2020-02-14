В IKEA появилась коллекция текстиля, сделанная жителями деревни Малый Турыш

В гипермаркетах можно будет купить чехлы для подушек и держатели для карт, пошитые в Малом Турыше. Товары были произведены с использованием материалов IKEA и в соответствии со стандартами качества сети. Лимитированная коллекция была названа Återställa/Отерстэлла.



Как пишут в IKEA, основной задачей проекта было создать постоянные рабочие места для жителей удаленной территории.



В компании подчеркнули, что Санжапова развивает территорию деревни: там появилась детская площадка, скважина питьевой воды, беседка, организован вывоз мусора, в процессе строительства общественный центр. Ранее в Малом Турыше наладили выпуск кондитерской и чайной продукции, натуральной косметики.



Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию IKEA в России, сказала, что, если эксперимент будет успешным, объемы производства и количество партнерств будет увеличено.



Фото: пресс-служба IKEA