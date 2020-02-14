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В IKEA появилась коллекция текстиля, сделанная жителями деревни Малый Турыш

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания IKEA запустила совместный проекта с социальным предпринимателем Гузель Санжаповой. В рамках него жители деревни Малый Турыш (Свердловская область) изготовили ограниченный тираж текстильных изделий по эскизам IKEA. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В IKEA появилась коллекция текстиля, сделанная жителями деревни Малый Турыш

В гипермаркетах можно будет купить чехлы для подушек и держатели для карт, пошитые в Малом Турыше. Товары были произведены с использованием материалов IKEA и в соответствии со стандартами качества сети. Лимитированная коллекция была названа Återställa/Отерстэлла.

Как пишут в IKEA, основной задачей проекта было создать постоянные рабочие места для жителей удаленной территории.

В компании подчеркнули, что Санжапова развивает территорию деревни: там появилась детская площадка, скважина питьевой воды, беседка, организован вывоз мусора, в процессе строительства общественный центр. Ранее в Малом Турыше наладили выпуск кондитерской и чайной продукции, натуральной косметики.

Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию IKEA в России, сказала, что, если эксперимент будет успешным, объемы производства и количество партнерств будет увеличено.

Фото: пресс-служба IKEA

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