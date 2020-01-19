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Российский сервис знакомств Mamba инвестирует $1 млн в выход на рынок Турции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский сервис знакомств Mamba в 2020 году инвестирует $1 млн в выход на рынок Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по маркетингу компании Петра Бойцова.

Российский сервис знакомств Mamba инвестирует $1 млн в выход на рынок Турции

«Турция с 80-миллионным населением приоритетный для нас рынок, так как плотность мобильной связи в стране составляет 99%, а рост ежегодных установок мобильных приложений имеет двузначные темпы», — отметил он.

По словам Бойцова, к концу 2020 года Mamba планирует войти в топ-3 самых скачиваемых приложений для знакомств на турецком рынке, где лидируют Tinder, Happn, Jaumo и другие.

Решение о выходе на турецкий рынок было принято после удачного масштабирования в Израиле, где компания начала продвижение в апреле 2019 года, уточнил Бойцов. По итогам октября 2019 года, согласно данным App Annie, Mamba была вторым по популярности приложением знакомств в Израиле после okCupid, обогнав Tinder.

Сервис Mamba основан в 2003 году. Компания на 65% контролируется ГК «Финам», остальные 35% принадлежат Mail.ru Group. По информации на сайте сервиса, в нем зарегистрировано 40 млн анкет.

Фото: Unsplash

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28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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