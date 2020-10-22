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Mamba и Viber запустили чат-бот для знакомств
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Анна Оленькова
Viber и Mamba рассказали о запуске совместного чат-бота для онлайн-знакомств. Пользователи могут авторизоваться в существующей анкете, создать новую, голосовать за понравившихся людей, ставить лайки и дислайки. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Viber.
Mamba и Viber запустили чат-бот для знакомствАнна Оленькова
Взаимные симпатии отображаются в отдельном списке. Написать пользователю могут только те люди, которые ему понравились.
Также компании провели исследование и выяснили, как россияне пользуются дейтинг-сервисами.
- 23% респондентов предпочитают знакомиться в соцсетях или на сайтах знакомств. 21% ищут любовь в кругу друзей, 15% — на работе. 11% знакомятся на улице.
- 54% опрошенных ходили на свидание с человеком, с которым познакомились на дейтинг-сервисе. 48% из них рассказали, что встреча прошла нормально, у 23% — не очень, у 20% — очень хорошо, у 9% — очень плохо.
- Основные минусы в общении с мужчинами на сайтах знакомств: скучные диалоги с односложными ответами (такого мнения придерживаются 29% опрошенных), использование слов «киса», «зая» и других уменьшительно-ласкательных слов (19%), безграмотность (17%), грубость (16%), сексистские шутки (15%). Из плюсов — совпадение интересов (35%), хорошее чувство юмора (26%), проявления искреннего интереса (15%) и хорошие манеры (13%).
- В переписке с женщинами основные минусы: молчание и редкие ответы (37%), корысть и вопросы об уровне дохода (30%), жалобы (10%), рассказы о бывших (8%). Плюсы: общие интересы (43%), искренний интерес к собеседнику (17%) и хорошее чувство юмора (15%).
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