Mamba и Viber запустили чат-бот для знакомств

Viber и Mamba рассказали о запуске совместного чат-бота для онлайн-знакомств. Пользователи могут авторизоваться в существующей анкете, создать новую, голосовать за понравившихся людей, ставить лайки и дислайки. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Viber.

Взаимные симпатии отображаются в отдельном списке. Написать пользователю могут только те люди, которые ему понравились.

Также компании провели исследование и выяснили, как россияне пользуются дейтинг-сервисами.

23% респондентов предпочитают знакомиться в соцсетях или на сайтах знакомств. 21% ищут любовь в кругу друзей, 15% — на работе. 11% знакомятся на улице.

54% опрошенных ходили на свидание с человеком, с которым познакомились на дейтинг-сервисе. 48% из них рассказали, что встреча прошла нормально, у 23% — не очень, у 20% — очень хорошо, у 9% — очень плохо.

Основные минусы в общении с мужчинами на сайтах знакомств: скучные диалоги с односложными ответами (такого мнения придерживаются 29% опрошенных), использование слов «киса», «зая» и других уменьшительно-ласкательных слов (19%), безграмотность (17%), грубость (16%), сексистские шутки (15%). Из плюсов — совпадение интересов (35%), хорошее чувство юмора (26%), проявления искреннего интереса (15%) и хорошие манеры (13%).

В переписке с женщинами основные минусы: молчание и редкие ответы (37%), корысть и вопросы об уровне дохода (30%), жалобы (10%), рассказы о бывших (8%). Плюсы: общие интересы (43%), искренний интерес к собеседнику (17%) и хорошее чувство юмора (15%).

В опросе приняли участие больше 15 тысяч жителей России в возрасте от 18 лет. 34% респондентов — женщины, 66% — мужчины.