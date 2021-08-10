FemTech-стартап Mami.chat привлек $500 тысяч от совладельца сети клиник «Мать и дитя» и других

FemTech-стартап Mami.chat, который занимается организацией консультаций с врачами для женщин, в феврале 2021 года привлек $500 тысяч от группы частных инвесторов. Одним из них стал партнер инвестиционной группы К5 и совладелец сети клиник «Мать и дитя» Владимир Соловьев.

Об инвестициях RB.ru рассказала соучредитель проекта Мария Рудник. Владимир Соловьев подтвердил эту информацию. Детали сделки стороны не раскрыли, однако Соловьев отметил, что инвестиции предоставлены в виде займов и что оценка проекта будет сформирована в следующем раунде.

По словам Рудник, это не первые деньги, которые привлекла компания. В 2020 году Mami.chat также получил $180 тысяч от частных инвесторов (одним из которых тогда также выступил Соловьев). В настоящее время проект начинает поиск инвесторов на 2022 год.

Релиз приложения Mami.chat состоялся в мае. Сейчас команда дорабатывает функционал и устраняет ошибки. Пока приложение не монетизируется. Юрлицо проекта — ООО «ЭКО консалт» — зарегистрировано в Беларуси.

Скриншот с сайта Mami.chat

«Мы хотим, чтобы основной функционал был бесплатный. Позже будет введен дополнительный функционал (в разработке) — персональный ассистент по здоровью. Когда за небольшую сумму (по стоимости чашки кофе) у пользователя появляется личный ассистент, который разделяет ответственность за достижение цели: беременность, ранняя диагностика гинекологических заболеваний, ведение беременности, уход за малышом до года», — рассказала Рудник.

По словам Соловьева, одна из основных задач проекта — создать экосистему для женщин, которая бы заместила собой большое количество чатов, чат-ботов, конференций в WhatsApp, Viber, Telegram и Facebook. Еще одна идея — сделать из платформы маркетплейс для медицинских компаний.

За два месяца работы Mami.chat получил более 3 тысяч вопросов от женщин об их здоровье, на которые врачи ответили бесплатно (с проектом сотрудничают более 20 врачей). По собственным данным сервиса, количество активных пользователей приложения — более 1 тысячи человек ежедневно.

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Фото: Unsplash