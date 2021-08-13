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Сервис Mandarin купил российский финтех-стартап из топ-20 по версии Visa

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России по версии Visa купила платежная платформа по кредитованию Mandarin. Бренд HappyLend ликвидируют, а сам сервис полностью интегрируют в Mandarin в этом году.

Сервис Mandarin купил российский финтех-стартап из топ-20 по версии Visa

Платежная платформа Mandarin выкупила 100% доли в HappyLend. Сервисы компании будут интегрированы в Mandarin уже в этом году, а сам бренд будет ликвидирован.

В Mandarin сообщили, что приобретение позволит им удвоить портфель компаний, использующих продукты рассрочки – он будет включать более 700 клиентов, в том числе LG, Lenovo, различные образовательные платформы и медицинские сети.

«Сегодня максимальный чек рассрочки, полученной через нашу платформу, составляет 100 тысяч рублей, срок – 15 месяцев. В результате сделки мы расширим линейку продуктов для покупателей, увеличим чеки до 750 тысяч рублей, а сроки – до 36 месяцев. Клиентам будет доступно оформление как в режиме онлайн, так и с подписанием документов», – отметил CEO Mandarin Алексей Толстик.

По данным из открытых источников, выручка HappyLend (ООО «Хэппиленд территория кредитных решений» за 2020 год составила 28,5 млн рублей, чистая прибыль – 885 тысяч рублей. Среднесписочная численность работников по данным ФНС составляла 8 человек.

RB.ru рассказывали, что в конце июня в Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России. В этот список вошла компания HappyLend. Отбор стартапов для включения в список проводили по нескольким критериям, в том числе объему выручки и активности в медиа.

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Фото: Shutterstock.com

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