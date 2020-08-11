Бывший управляющий директор Deworkacy запустил PropTech-стартап и привлек 350 млн рублей

Бывший управляющий директор Deworkacy Андрей Кулагин запустил PropTech-проект Manufaqtury , в который привлек 350 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель Кулагина.

Компания предоставляет офисы для среднего бизнеса и корпораций с сервисом коворкинга в формате built-to-suit: бизнес подписывает договор аренды, а Manufaqtury за свой счет подготавливает офисы или строит их в соответствии с требованиями заказчика и осуществляет последующее управление и развитие пространства с помощью ИТ-платформы.

Отвечая на вопрос о том, кто стал инвестором проекта, Кулагин сообщил, что «это совокупность моего личного капитала, других основателей, привлеченных кредитных средств, а также участия инвестиционного фонда, имя которого не раскрывается».

По данным системы «Контур.Фокус», 95% в ООО «Мануфактура офисов» (юрлицо Manufaqtury) принадлежит ООО «Империястрой», 2,5% — у Андрея Кулагина, еще 2,5% — у Ольги Володиной.

Владельцем компании «Империястрой» выступает АО «Квент», основной вид деятельности которого — вложения в ценные бумаги.

В рамках следующего инвестиционного раунда Manufaqtury планирует привлечь до 1 млрд рублей.

В компании также рассказали, что планируют запустить лабораторию разработки новых продуктов и работы с PropTech-решениями Q:Lab.

В лаборатории займутся исполнением коммерческих заказов по поиску инновационных решений для российского бизнеса, а также усовершенствованием платформы управления офисами Manufaqtury.

Фото: Manufaqtury