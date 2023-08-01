«Яндекс» добавил для водителей музыку в сервис «Карты»

«Яндекс» добавил в сервис «Яндекс.Карты» музыку — теперь можно включать треки из своей коллекции, подкасты или «Мою волну», не переключаясь между приложениями.
В компании пояснили, что так водители смогут меньше отвлекаться от маршрута.
Чтобы поставить музыку, нужно зайти в режим «Навигатора», нажать на иконку с нотой и выбрать трек. Также можно попросить «Алису» найти нужного исполнителя и трек.
Во время поездки на карте будет оставаться мини-плеер, где можно переключать треки или ставить их на паузу.
Запуск музыки в «Картах» будет доступен пользователям с подпиской «Яндекс.Плюс».
Фото на обложке: «Яндекс»
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