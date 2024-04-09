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«Яндекс Карты» начнут подбирать пользователям места на основе истории их маршрутов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» разработал для «Карт» технологию персональных рекомендаций, которая будет подбирать места в городе для пользователей, основываясь на их истории построения маршрутов, поиска компаний, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс Карты» начнут подбирать пользователям места на основе истории их маршрутов

Новый режим начал работать в мобильном приложении «Яндекс Карт» под названием «Идеи». Он располагается на главном экране и в разных форматах выдает пользователям персональные рекомендации.

На первом плане в «Идеях» — карта города, где подсвечиваются области с местами, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций.

Сейчас показываются бары, кафе и рестораны, позднее также добавятся салоны красоты, парки, музеи и другие места.

Также в планах разработчиков — обучить алгоритм «Карт» подбирать места, учитывая события, которые там проходят. Отмечается, что в такие рекомендации может встраиваться и партнерский контент.

У каждого места на карте есть фотография и подпись, которую создал YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователю может понравиться заведение. Рекомендации можно посмотреть и в виде ленты со сторис — в разделе «Поток».

Сейчас новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Список городов планируют пополнить.

Изображения: «Яндекс»

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