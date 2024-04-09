«Яндекс Карты» начнут подбирать пользователям места на основе истории их маршрутов

«Яндекс» разработал для «Карт» технологию персональных рекомендаций, которая будет подбирать места в городе для пользователей, основываясь на их истории построения маршрутов, поиска компаний, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Новый режим начал работать в мобильном приложении «Яндекс Карт» под названием «Идеи». Он располагается на главном экране и в разных форматах выдает пользователям персональные рекомендации.

На первом плане в «Идеях» — карта города, где подсвечиваются области с местами, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций.

Сейчас показываются бары, кафе и рестораны, позднее также добавятся салоны красоты, парки, музеи и другие места.

Также в планах разработчиков — обучить алгоритм «Карт» подбирать места, учитывая события, которые там проходят. Отмечается, что в такие рекомендации может встраиваться и партнерский контент.

У каждого места на карте есть фотография и подпись, которую создал YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователю может понравиться заведение. Рекомендации можно посмотреть и в виде ленты со сторис — в разделе «Поток».

Сейчас новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Список городов планируют пополнить.

Изображения: «Яндекс»