«Карты» «Яндекса» научились избегать плохих и грунтовых дорог при построении маршрута

«Яндекс.Карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой там, где это возможно. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.
Водители при построении маршрута теперь могут выбрать опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог» — тогда «Карты» поведут только по асфальтированным дорогам, если это возможно.
Также при выборе из нескольких маршрутов водитель увидит, есть ли на пути ж/д переезды или паромные переправы.
«Карты» также добавили новые голосовые уведомления — перед железнодорожными переездами и «лежачими полицейскими». Водитель услышит их, если скорость машины превышает 40 км/ч.
Приложение «Яндекс.Карты» позволяет находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. Также в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. По собственным данным сервиса, ежемесячно им пользуются 85 млн человек.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 2 Москва гостеприимная
- 3 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 4 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
- 5 Кому Иннополис не подходит для жизни
ВОЗМОЖНОСТИ
18 января 2023
19 января 2023
20 января 2023