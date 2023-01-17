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«Карты» «Яндекса» научились избегать плохих и грунтовых дорог при построении маршрута

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой там, где это возможно. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

«Карты» «Яндекса» научились избегать плохих и грунтовых дорог при построении маршрута

Водители при построении маршрута теперь могут выбрать опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог» — тогда «Карты» поведут только по асфальтированным дорогам, если это возможно.

Также при выборе из нескольких маршрутов водитель увидит, есть ли на пути ж/д переезды или паромные переправы.

«Карты» также добавили новые голосовые уведомления — перед железнодорожными переездами и «лежачими полицейскими». Водитель услышит их, если скорость машины превышает 40 км/ч.

Приложение «Яндекс.Карты» позволяет находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. Также в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. По собственным данным сервиса, ежемесячно им пользуются 85 млн человек.

Фото на обложке: Unsplash

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