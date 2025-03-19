Бренд одежды Marc O'Polo и «Авито» запустили благотворительную акцию

Мужская и женская одежда от Marc O’Polo продается на «Авито» со скидкой в 50%, в том числе образцы весенне-летней коллекции, которых еще нет в продаже, — легкие платья, льняные пиджаки, верхняя одежда и другие изделия, уточнил представитель сервиса.

Половина вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд «Второе дыхание». В 2023 году фонд собрал 1,2 тыс. т ненужных вещей, из них более 335,6 т были отданы на благотворительные нужды, остальные — переработаны, отмечает издание.

По словам гендиректора Marc O’Polo в России Марианны Румянцевой, эта акция соответствует ценностям бренда по заботе об окружающей среде, а вещи, доступные на «Авито», преимущественно выполнены из натуральных материалов. Руководитель направления Fashion в «Авито» Никита Захаров добавил, что ежедневно благодаря сервису перепродаются около 100 тыс. предметов одежды, обуви и аксессуаров. Сотрудничество с Marc O’Polo, по его мнению, также вносит вклад в продвижение устойчивой моды и ответственного потребления.

В июне 2024 года стало известно о планах Wildberries разместить в своих пунктах выдачи заказов более 10 тыс. боксов для сдачи ненужных вещей. Установка 10 тыс. боксов рассчитана на ближайшие три года. Они появятся в ПВЗ маркетплейса в крупных городах и административных и районных центрах.

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