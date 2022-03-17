Без ботокса, филлеров и «Батончика»: главное для бизнеса к утру 17 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: рассказываем о приостановке поставок ботокса и филлеров, закрытии «Батончика» и других новостях.
О главных событиях 16 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
Япония планирует отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с РФ из-за спецоперации Украине, сообщает телеканал NHK. Этот режим позволяет при торговле с конкретным государством странам пользоваться одинаковыми льготами и привилегиями, если его отзовут — льгот не будет.
Бизнес
AbbVie приостанавливает поставки ботокса и филлеров в Россию из-за ситуации на Украине.
Американский производитель процессоров Qualcomm перестал продавать свою продукцию российским компания.
Сеть кофеен «Батончик» объявила о закрытии всех своих точек. Причины — подорожание кофе на фоне санкций на 30-50%, стаканчиков на 70%.
Ряд иностранных фармацевтических компаний сообщили, что отказываются от проведения в России клинических исследований своих препаратов. В их числе — Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD. Ранее эти компании сообщили о приостановке деятельности в России.
Испанский ритейлер одежды и обуви Inditex Group (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), снова откроет свои магазины в России, когда это будет возможно.
Транспорт
Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc приостановила рейсы в Россию на неопределенный срок.
Самолеты крупнейшего в РФ грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты. Европейские регуляторы запретили рейсы британской и немецкой авиакомпаний, принадлежащих основателю группы Алексею Исайкину.
Фото на обложке: Unsplash
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