Slack отключает клиентов из России, а VK перезапускает «аську»: главное за 16 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 21-го дня военной операции на Украине: корпоративный мессенджер Slack начал закрывать доступ клиентам из России, VK перезапустит ICQ и MyTeams к лету, Минцифры предложило временно отменить пошлину на ввоз вычислительной техники и ее компонентов.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 16 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Бизнес
- Правительство Москвы выделит гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте фастфуд и прием на работу новых сотрудников. Размер гранта будет зависеть от площади точек и других особенностей работы, заявки на гранты будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.
- Также Москва расширила программу софинансирования расходов при приобретении оборудования. Максимальный размер помощи увеличен до 50%, а объем поддержки — до 30 млн рублей на одну организацию.
- В России временно отменят пошлину на ввоз вычислительной техники и ее компонентов. Инициатива призвана удешевить производство электроники в России, а также увеличить объем импорта оборудования из Азии.
- Бизнес попросил правительство расширить список IT-компаний, попадающих под льготы. Сейчас льготы предоставляются компаниям, у которых 90% выручки приходится на продажи лицензионного софта.
- Международные компании, которые заявивили о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 тыс. человек в стране, подсчитал Forbes. Большинство компаний не отказались от производств и продаж, но поставили их на паузу.
- Американская фармацевтическая компания Eli Lilly первая из зарубежных в этой отрасли решила приостановить экспорт в Россию некоторых лекарств. Производитель инсулина и медикаментов для больных раком и диабетом также остановит инвестиции и новые клинические испытания в стране.
Сервисы и медиа
- Slack начал отключать клиентов в России. Таким образом компания стремится учитывать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce.
- На фоне санкций и приостановки работы зарубежных сервисов VK Group к лету 2022 года планирует перезапустить ICQ и MyTeams.
- Международный интернет-регистратор RIPE дал компаниям из России, попавшим под санкции, отсрочку по платежам.
- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайт издания «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
- Приложение «Диск-О» для работы с облачными хранилищами от «Облако Mail.ru» временно стало бесплатным для всех пользователей. Сервис позволяет подключить 13 разных облачных хранилищ, чтобы переносить между ними содержимое в один клик. Сервис поддерживает «Облако Mail.ru», Google Drive, Dropbox, OneDrive, «Яндекс.Диск» и другие популярные облака, а также протокол WebDav.
Фото на обложке: Unsplash
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