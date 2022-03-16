RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 21-го дня военной операции на Украине: корпоративный мессенджер Slack начал закрывать доступ клиентам из России, VK перезапустит ICQ и MyTeams к лету, Минцифры предложило временно отменить пошлину на ввоз вычислительной техники и ее компонентов.

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Slack отключает клиентов из России, а VK перезапускает «аську»: главное за 16 марта