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Мессенджер ICQ официально завершил работу

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Мессенджер ICQ официально завершил работу, сообщается на его сайте. Ранее он был одним из самых популярных средств коммуникации в России.

Мессенджер ICQ официально завершил работу
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«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере," а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении. 

Скриншот RB.RU

VK анонсировал бессрочную приостановку работу ICQ с 26 июня 2024 года. Компания, как сообщалось, решила сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера» и VK Workspace.

ICQ вошел в состав VK в 2010 году в результате реорганизации фонда DST, который купил ICQ в 2010 году за $187,5 млн.

VK перезапустила ICQ в 2020 году, добавив функцию быстрых ответов и создания ботов. Позже сообщалось о планах провести еще один перезапуск сервиса.

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Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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