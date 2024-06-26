Мессенджер ICQ официально завершил работу, сообщается на его сайте. Ранее он был одним из самых популярных средств коммуникации в России.
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«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере," а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении.
Скриншот RB.RU
VK анонсировал бессрочную приостановку работу ICQ с 26 июня 2024 года. Компания, как сообщалось, решила сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера» и VK Workspace.
ICQ вошел в состав VK в 2010 году в результате реорганизации фонда DST, который купил ICQ в 2010 году за $187,5 млн.
VK перезапустила ICQ в 2020 году, добавив функцию быстрых ответов и создания ботов. Позже сообщалось о планах провести еще один перезапуск сервиса.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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