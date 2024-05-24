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VK бессрочно приостановит работу ICQ с 26 июня 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK бессрочно приостановит работу ICQ с 26 июня 2024 года. Компания решила сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера» и VK Workspace. VK перезапустила ICQ в 2020 году, добавив функцию быстрых ответов.

VK бессрочно приостановит работу ICQ с 26 июня 2024 года

VK решила закрыть сервис мгновенного обмена сообщениями ICQ. О приостановке его работы на неопределенный срок говорится в сообщении VK.

Сотрудники ICQ войдут в команды сервисов «VK Мессенджера» и VK Workspace, на работе которых VK решила сфокусироваться.

ICQ вошел в состав VK в 2010 году в результате реорганизации фонда DST, который купил ICQ в 2010 году за $187,5 млн.

VK перезапустила ICQ в 2020 году, добавив функцию быстрых ответов и создания ботов. Позже сообщалось о планах провести еще один перезапуск сервиса.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock

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