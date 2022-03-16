VK перезапустит ICQ и MyTeams к лету 2022 года

Проект перезапуска обсуждался еще до начала военной операции на Украине и последоваших за ней антироссийских санкций, сообщил источник «Ведомостям». В пресс-службе VK Group не ответили на запрос издания.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин сомневается, что инвестиции VK Group в перезапуск этих мессенджеров будут масштабными. Во-первых, речь идет о работе штатных программистов, поясняет он, а во-вторых, с учетом того что в начале марта «Ситимобил», совладельцем которого является VK Group, объявил о прекращении бизнеса, работавшие там специалисты могут быть привлечены к разработке ICQ и VK Teams.

В России в реестре отечественного ПО сейчас зарегистрировано 20 мессенджеров, сообщил представитель Минцифры. Он не уточнил, фиксирует ли ведомство рост интереса к местным проектам на боле блокировки в стране Facebook и Instagram.

Чаще всего для корпоративного общения в компаниях используются Telegram, WhatsApp и Slack, сказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Российские сервисы, которые изначально позиционируют себя как корпоративные мессенджеры, например «Яндекс.Мессенджер», «Диалог» и др., сегодня практически не используются», – добавил он.

Ранее VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) на обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже. По собственным оценкам, на 9 марта 2022 года холдинг располагает денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK.