VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов на Лондонской бирже

VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) на обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении VK.
- Биржа приостановила торги ГДР компании 3 марта 2022 года. В настоящее время нет информации о том, когда торги бумагами VK возобновятся.
- Компания выпустила облигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025 году.
- Если торги ГДР на основном рынке Лондонской фондовой биржи приостанавливаются на период 10 или более дней подряд (в случае VK дата наступает 16 марта), то происходит так называемое «событие делистинга».
- Держатели облигаций VK в этом случае в праве потребовать от компании погасить их бумаги по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.
По оценкам VK, на 9 марта 2022 года холдинг располагает денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK.
«В связи с неопределенностью в отношении влияния ограничений по возможностям перевода денежных средств из российских дочерних предприятий компании в ее зарубежную холдинговую компанию <...> существует вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению», — говорится в сообщении.
- Если компания не сможет договориться с держателями облигаций и не выплатит сумму основного долга по ним в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, «наступит "событие дефолта"».
Ранее о возможности технического дефолта предупредил Ozon. Маркетплейс отмечал, что это может произойти по независящим от компании причинам. У Ozon, как сообщалось, достаточно денег для расчета по обязательствам перед держателями облигаций.
О риске дефолта из-за приостановки торгов своих акционеров также предупреждал «Яндекс».
Фото на обложке: VK
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