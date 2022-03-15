VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов на Лондонской бирже

VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) на обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении VK.

Биржа приостановила торги ГДР компании 3 марта 2022 года. В настоящее время нет информации о том, когда торги бумагами VK возобновятся.

Компания выпустила облигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025 году.

Если торги ГДР на основном рынке Лондонской фондовой биржи приостанавливаются на период 10 или более дней подряд (в случае VK дата наступает 16 марта), то происходит так называемое «событие делистинга».

Держатели облигаций VK в этом случае в праве потребовать от компании погасить их бумаги по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.

По оценкам VK, на 9 марта 2022 года холдинг располагает денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK.

«В связи с неопределенностью в отношении влияния ограничений по возможностям перевода денежных средств из российских дочерних предприятий компании в ее зарубежную холдинговую компанию <...> существует вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению», — говорится в сообщении.

Если компания не сможет договориться с держателями облигаций и не выплатит сумму основного долга по ним в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, «наступит "событие дефолта"».

Ранее о возможности технического дефолта предупредил Ozon. Маркетплейс отмечал, что это может произойти по независящим от компании причинам. У Ozon, как сообщалось, достаточно денег для расчета по обязательствам перед держателями облигаций.

О риске дефолта из-за приостановки торгов своих акционеров также предупреждал «Яндекс».

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