Ozon предупредил о возможности технического дефолта

Ozon предупредил о возможности столкнуться с техническим дефолтом по облигациям. Это может случиться по независящим от Ozon причинам, хотя у компании есть достаточно денег для расчета по обязательствам перед держателями облигаций.

Если торги не проводятся более 7 дней, держатели конвертируемых облигаций Ozon могут потребовать досрочной выплаты основного долга и накопленного купонного дохода по бондам.

«Учитывая, что выплаты держателям бондов должна делать кипрская холдинговая компания группы Ozon, в текущий момент есть риск, что осуществить денежные переводы из России за рубеж будет проблематично, как по техническим причинам, так и в силу регуляторных запретов», – говорится в письме Ozon, поступившим в редакцию RB.

Торги акциями Ozon на бирже Nasdaq остановлены с 28 февраля. TISE (The International Stock Exchange, Международная фондовая биржа) остановила торги конвертируемыми облигациями Ozon 3 марта. В связи с этим в Ozon не исключают технического дефолта по облигациям. Он может произойти, если торги акциями Ozon на Nasdaq не возобновятся 8 марта.

В компании подчеркнули, что располагают достаточным количеством средств (113 млрд рублей, 80% из которых – в валюте, хранящейся в России) для расчетов с держателями облигаций.

«Мы продолжаем выполнять все обязательства перед продавцами, поставщиками, партнерами», – отметил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

Ozon выпустил конвертируемые облигации на общую сумму около $750 млн в 2021 году.

О риске дефолта в пятницу 4 марта объявил «Яндекс». У компании нет денег для полного погашения обязательств по облигациям. В пресс-службе «Яндекса» предупредили, что не смогут погасить большую часть облигаций, если будут ограничения на перевод денег из российских подразделений «Яндекса» в Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

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