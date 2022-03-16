Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 16 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: новый пакет санкций, лимит на беспошлинный ввоз онлайн-покупок, запрет на ввоз автомобилей дороже €50 тыс. и другие события к утру 16 марта.
О главных событиях 20-го дня военной операции на Украине можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- ЕС ввел новый пакет санкций против России. Под них попали Роман Абрамович, Константин Эрнст, глава РСПП Александр Шохин, журналист Артем Шейнин и другие.
- Белый дом о санкциях РФ в отношении американских должностных лиц: мы не планируем поездки в Россию, и у нас нет там банковских счетов.
Правительство
- Правительство России обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок в 1 тысячу евро, ожидается, что увеличенный порог для физлиц будет действовать до 1 октября.
Бизнес
- Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V. из-за персональных санкций ЕС против него.
- ЕС запретил экспорт в Россию ряд предметов роскоши: вина, пиво и крепкие спиртные напитки, электронные домашние товары, икра, сигареты, парфюмерия и косметика, часы, одежда, драгоценности и авто дороже €50 тыс.
- Российский малый и средний бизнес готовится к атакам хакеров, выяснила компания по кибербезопасности ESET. Около 70% уверены, что их бизнес представляет интерес для хакеров, 28% — что злоумышленникам интересен лишь крупный бизнес.
- Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.
- Япония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь будет запрещен с 18 марта. В списке — полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.
Банки и фондовый рынок
- Fitch понизило рейтинги 32 российских банков, в том числе Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка, Тинькофф банка и Райффайзенбанка.
Сервисы
- Производитель чемоданов Samsonite временно приостановил работу розничных и интернет-магазинов.
- Крупнейшая германская страховая компания Allianz прекратит страхование нового бизнеса и инвестиции в России.
- Французский производитель шин Michelin приостанавливает производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ.
- Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России. Сейчас компания проводит «срочную» проверку своего бизнеса в стране.
- Корпоративный мессенджер Slack удалил некоторые рабочие пространства российских пользователей без предупреждения и возможности сохранить данные.
Фото на обложке: KIRSANOV YURY /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V.
- 2 Wildberries опроверг слухи об «уничтожении инфраструктуры» на фоне сбоя в работе
- 3 Принципал Runa Capital и партнеры создали HR-сервис для помощи в релокации и поиске работы в Европе
- 4 Новые санкции Евросоюза блокируют сделки с российским ВПК и запрещают импорт стальных изделий
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2022
18 марта 2022
20 марта 2022