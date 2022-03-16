RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: новый пакет санкций, лимит на беспошлинный ввоз онлайн-покупок, запрет на ввоз автомобилей дороже €50 тыс. и другие события к утру 16 марта.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 16 марта