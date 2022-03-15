Евросоюз ввел новые санкции, а рынок NFT упал на фоне кризиса: главное за 15 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 20-го дня военной операции на Украине: Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, рынок NFT упал на фоне кризиса, а россияне начали торговать валютой в соцсетях.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 15 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Евросоюз (ЕС) ввел в отношении РФ новые санкции, они предусматривают запрет на поставку в страну ряда товаров. Под запрет попала стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также санкции ограничивают возможность новых инвестиций в сфере энергетики. В ЕС рассчитывают, что подобные меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.
Власти
- Правительство может столкнуться с дефицитом серверов, который приведет к проблемам в работе госинформсистем, уже в ближайшие месяцы. Чтобы его преодолеть власти рассматривают возможность изъятия IT-оборудования ушедших из России компаний.
Валюта, фондовый рынок и банки
- Рынок NFT упал на 32% на фоне кризиса. Фокус россиян сместился на криптовалюты, с помощью которых они стремятся вывести средства.
- Россияне резко заинтересовались банковскими ячейками. Спрос на них мог быть вызван желанием граждан хранить наличные деньги и ценности вне дома.
- Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Бизнес
- VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов на Лондонской бирже.
- Производитель чемоданов Samsonite временно приостановил работу розничных и интернет-магазинов.
Сервисы и медиа
- Сервис заметок Evernote бесплатно продлил подписки российским пользователям в рамках льготного периода. Теперь они могут не вносить плату за следующий период, но продолжать пользоваться услугами сервиса.
- Закрылось интернет-издание «Частный Корреспондент». Об этом сообщил основатель Иван Засурский.
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