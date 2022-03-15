RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 20-го дня военной операции на Украине: Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, рынок NFT упал на фоне кризиса, а россияне начали торговать валютой в соцсетях.

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Евросоюз ввел новые санкции, а рынок NFT упал на фоне кризиса: главное за 15 марта