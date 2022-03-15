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Евросоюз ввел новые санкции, а рынок NFT упал на фоне кризиса: главное за 15 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 20-го дня военной операции на Украине: Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, рынок NFT упал на фоне кризиса, а россияне начали торговать валютой в соцсетях.

Сводка дополняется в течение дня.

Евросоюз ввел новые санкции, а рынок NFT упал на фоне кризиса: главное за 15 марта

О главных событиях к утру 15 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь. 

Мир

  • Евросоюз (ЕС) ввел в отношении РФ новые санкции, они предусматривают запрет на поставку в страну ряда товаров. Под запрет попала стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также санкции ограничивают возможность новых инвестиций в сфере энергетики. В ЕС рассчитывают, что подобные меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.

Власти

  • Правительство может столкнуться с дефицитом серверов, который приведет к проблемам в работе госинформсистем, уже в ближайшие месяцы. Чтобы его преодолеть власти рассматривают возможность изъятия IT-оборудования ушедших из России компаний.

Валюта, фондовый рынок и банки

  • Рынок NFT упал на 32% на фоне кризиса. Фокус россиян сместился на криптовалюты, с помощью которых они стремятся вывести средства.
  • Россияне резко заинтересовались банковскими ячейками. Спрос на них мог быть вызван желанием граждан хранить наличные деньги и ценности вне дома.
  • Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.

Бизнес

  • VK предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов на Лондонской бирже.
  • Производитель чемоданов Samsonite временно приостановил работу розничных и интернет-магазинов.

Сервисы и медиа

  • Сервис заметок Evernote бесплатно продлил подписки российским пользователям в рамках льготного периода. Теперь они могут не вносить плату за следующий период, но продолжать пользоваться услугами сервиса.
  • Закрылось интернет-издание «Частный Корреспондент». Об этом сообщил основатель Иван Засурский.
Фото на обложке: Unsplash

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