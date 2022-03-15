Великобритания ввела новые экономические и персональные санкции в отношении России

Великобритания ввела новые персональные санкции против 350 российских бизнесменов, чиновников, журналистов, а также экономические в отношении российского экспорта. Товары общим экспортным объемом 900 млн фунтов стерлингов обложат дополнительными пошлинами в 35%.
Правительство Великобритании анонсировало новые санкции в ответ на проведение военной операции на Украине.
Персональные санкции в виде заморозки активов и запрета на въезд в страну введены против 350 российских бизнесменов, чиновников, государственных деятелей и журналистов. Полный список имен опубликован на сайте британского правительства.
В санкционный список попали в частности председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Ольга Скабеева, журналист Антон Красовский, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.
Экономические санкции коснулись российского экспорта и импорта. В Россию запретили поставлять предметы роскоши, в частности автомобили, произведения искусства. Дополнительную 35%-ную пошлину ввели на множество экспортных российский товаров, общий экспортный объем которых оценили в 900 млн фунтов стерлингов.
Дополнительную пошлину ввели в отношении удобрений, стали, меди, алюминия, свинца, железной руды, древесины, алкогольных и безалкогольных напитков, стекла и стеклянных изделий, предметов антиквариата и произведений искусства, меховых шкур и искусственного меха, белой рыбы и других товаров.
В сообщении правительства Соединенного Королевства отмечается, что санкции вступят в силу в ближайшее время.
Фото на обложке: alexkich /
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