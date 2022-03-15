Россияне начали торговать валютой в соцсетях

Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.

По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.

Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.

Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.

Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».

Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.

Опрошенные изданием эксперты считают, что формирование теневого рынка, как и в любой кризис, неизбежно, меняются только его формы.

Ответственность за покупку и продажу валюты без участия банков

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», незаконной принято считать покупку и продажу валюты без участия уполномоченных банков. Подобные операции могут повлечь за собой крупные штрафы и уголовную ответственность.

Штраф может достигать от от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции.

Деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и месседжерах может подпасть под уголовную ответственность по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность», при наличии отягчающих обстоятельств предусматривает до семи лет лишения свободы).

9 марта Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Кроме того, регулятор запретил банкам продавать наличную валюту россиянам. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.

Фото на обложке: Unsplash