Россияне начали торговать валютой в соцсетях

Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.
Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.
Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.
Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».
Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.
Опрошенные изданием эксперты считают, что формирование теневого рынка, как и в любой кризис, неизбежно, меняются только его формы.
Ответственность за покупку и продажу валюты без участия банков
- По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», незаконной принято считать покупку и продажу валюты без участия уполномоченных банков. Подобные операции могут повлечь за собой крупные штрафы и уголовную ответственность.
- Штраф может достигать от от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции.
- Деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и месседжерах может подпасть под уголовную ответственность по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность», при наличии отягчающих обстоятельств предусматривает до семи лет лишения свободы).
9 марта Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Кроме того, регулятор запретил банкам продавать наличную валюту россиянам. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.
Фото на обложке: Unsplash
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