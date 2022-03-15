RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: США и Япония ввели санкции в отношении россиян, ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов и другие новости.

Первые комментарии ЦБ о приостановке торгов, полное эмбарго и санкции: главное для бизнеса к утру 15 марта