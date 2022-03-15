Первые комментарии ЦБ о приостановке торгов, полное эмбарго и санкции: главное для бизнеса к утру 15 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: США и Япония ввели санкции в отношении россиян, ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов и другие новости.
О главных событиях за 14 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- США планируют ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям.
- США и Япония ввели новые санкции в отношении граждан России. На этот раз санкции США коснулись 11 человек – все они представители оборонного сектора. Япония наложила ввела ограничения в отношении 17 россиян – это депутаты Госдумы, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.
- Санкции против России окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация на Украине, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Правительство
- Правительство поддержало законопроект, предлагающий ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона «о приземлении».
- Процедура ускоренного банкротства ушедших иностранных компаний будет проводиться за три-шесть месяцев, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет о компаниях с иностранным участием от 25% в капитале и выше. В случае, если компания полностью «закрыла двери на замок и ушла», то процедура банкротства будет осуществляться по ускоренному варианту.
Банки и фондовый рынок
- Банк России впервые прокомментировал приостановку торгов акциями — сделки не проводятся с 28 февраля. В ЦБ полагают, что нынешняя ситуация не позволяет открыть рынок, а Мосбиржа говорит о необходимости завершить расчеты по уже начатым сделкам.
Бизнес
- Американский производитель лифтов и эскалаторов Otis прекратил принимать заказы в России, приостановил инвестиции и развитие предприятия в стране.
- Cеть магазинов красоты и здоровья Watsons закрывает все магазины в России. В конце января 2022 года, по итогам финансовых результатов бизнеса, компания Watsons приняла решение завершить свою деятельность на российском рынке до июня 2022 года.
- Кондитерские изделия подорожают в среднем на 20-30%. Производители уведомили ритейлеров о повышении цен.
- Разработчики шутера GSC Game World объявили, что в связи со спецоперацией на Украине приняли решение отказаться от продажи грядущей игры в России. В магазины РФ не поступят физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2, а уже оформленные предзаказы станут недействительны, исключение — предзаказы «в цифре».
Транспорт
- Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) отозвало действие сертификатов российских авиакомпаний. Решение в компании объяснили введенными санкциями против авиаотрасли России. Приостановка сертификатов означает, что самолеты авиакомпаний не смогут выполнять полеты. Чтобы продолжить эксплуатацию самолетов, их придется перевести в российскую юрисдикцию.
- Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.
Фото на обложке: Mr.Music /
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