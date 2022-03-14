Налог «на возвращение» и льготы для владельцев холдингов за рубежом: главное за 14 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 19-го дня военной операции на Украине: в Госдуме предложили ввести налог «на возвращение» для иностранных компаний, а владельцам холдингов за рубежом предоставить льготы.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 14 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Власти Японии обязали местные криптобиржи не обрабатывать транзакции, связанные с криптоактивами контрагентов из РФ, попавших под санкции в связи со спецоперацией на Украине.
Фондовый рынок и банки
- Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю с 10:00 до 16:30 мск и упростит порядок установления официального курса евро. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск.
- За три дня на рынке мошенничеств с платежными картами в даркнет слили на безвозмездной основе данные более 100 тыс. карт.
Правительство
- Российские бизнесмены смогут перевести активы с зарубежных структур на себя без уплаты налогов. Нововведение коснется доходов от перевода на себя ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний и др.
- В Госдуме предложили ввести налог «на возвращение» для иностранных компаний. Компании, которые решили вернуться и продолжить вести бизнес в России, предлагается облагать дополнительным налогом с прибыли и установить для них страховой депозит.
- Правительство определило максимальные размеры займов, по которым россияне могут обращаться в банки за «кредитными каникулами».
- Правительство поручило крупнейшим госкомпаниям в 2022 году отменить штрафы для поставщиков и подрядчиков за срыв условий контрактов, если нарушения произошли из-за санкций.
Бизнес
- Бизнес назвал главные проблемы новых санкций — это рост закупочных цен, падение выручки и курса рубля.
- Российские торговые центры переведут на фиксированную оплату аренды зарубежных ритейлеров, которые приостановили свою работу в России. Это станет обязательным условием для возобновления работы в стране.
- Bridgestone приостанавливает производство и поставки шин в Россию.
Фото на обложке: Unsplash
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15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022