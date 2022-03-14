RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 19-го дня военной операции на Украине: в Госдуме предложили ввести налог «на возвращение» для иностранных компаний, а владельцам холдингов за рубежом предоставить льготы.

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Налог «на возвращение» и льготы для владельцев холдингов за рубежом: главное за 14 марта