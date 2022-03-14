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Владельцам холдингов за рубежом разрешили перевести активы на себя без уплаты налогов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские бизнесмены смогут перевести активы с зарубежных структур на себя без уплаты налогов. Нововведение коснется доходов от перевода на себя ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний, паев инвестфондов российских управляющих компаний, государственных ценных бумаг России и Белоруссии, регионов и муниципалитетов РФ. Иначе владельцам при проведении такой операции пришлось бы заплатить НДФЛ с рыночной стоимости имущества.

Владельцам холдингов за рубежом разрешили перевести активы на себя без уплаты налогов

Это следует из поправок правительства к Налоговому кодексу. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении 11 марта, сообщили «Ведомости.

Для освобождения от налогов нужно будет подать в инспекцию заявление в произвольной форме и документы, подтверждающие стоимость активов по учету иностранной компании. Заявления будут рассматриваться от физлиц, которые контролировали зарубежную компанию по состоянию на 31 декабря, иностранное предприятие должно владеть активами по состоянию на 1 марта 2022 года. Передача активов должна быть завершена до конца этого года. 

Новые послабления должны помочь бизнесменам, которые столкнулись с беспрецедентными зарубежными санкциями. Если контролируемая иностранная компания не задекларирована в России, то налогоплательщика могут оштрафовать на 500 тыс. рублей и более в зависимости от возраста компании, подчеркнул старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко. 

После этого российские эмитенты смогут выплачивать доходы непосредственно держателям активов. Оформить перевод активов можно будет, например, как куплю-продажу с большой скидкой, обмен или дарение, привели примеры эксперты.

Ранее для возврата капитала из-за рубежа правительство объявило амнистию капиталов до 28 февраля 2023 года. Амнистировать можно иностранные счета, открытые до 1 января 2022 года, зарубежные компании, наличные деньги и транспорт.

Госдума в начале марта расширила полномочия правительства в работе с бизнесом, ввела мораторий на проверки предприятий, назначила кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Меры по защите экономики и россиян в условиях санкций описаны в ряде законопроектов, принятых Госдумой.

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Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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