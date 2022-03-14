Японский производитель масел и жидкостей для автомобиля Totachi продолжит работу в России

Японский производитель автомасел, жидкостей и аккумуляторов Totachi усилит свое присутствие в России. Компания с собственным производством в стране не намерена уходить с российского рынка и будет пытаться сдерживать цены на товары для авто, заявили в ее пресс-службе.

Японская компания Totachi приняла решение не прекращать свою деятельность в России. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе Totachi.

Totachi ставит в приоритет задачу локализовать в стране часть производственных мощностей и поставлять необходимые для него компоненты, отметили в пресс-службе. Также компания пытается сдерживать цену на свою продукцию, произведенную в России, на фоне резкого подорожания импортного сырья и комплектующих.

«Данное решение позволит закрыть актуальные потребности российских автовладельцев в период ухода ряда западных производителей по политическим мотивам», – рассказали в пресс-службе Totachi.

В Тверской области России с 2017 года работает завод по производству антифризов и омывающих жидкостей Totachi.

Согласно информации с официального сайта Totachi, компания производит смазочные материалы для автомобилей, охлаждающие жидкости, фильтры, аккумуляторы, различные масла, антисептические средства для авто и автохимию. Ассортимент товаров насчитывает 6,5 тыс. наименований.

Продукция японской компании Totachi продается в 37 странах. Производства Totachi работают в Японии, США, Сингапуре, Таиланде, ОАЭ, России, Китае.

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