Российские ТЦ переведут зарубежные бренды на фиксированную плату

Российские торговые центры переведут на фиксированную оплату аренды зарубежных ритейлеров, которые приостановили свою работу в России. Это станет обязательным условием для возобновления работы в стране. С отказавшимися ритейлерами разорвут отношения, оштрафуют и подадут на них в суд.

Пока в качестве месячной платы за площадь зарубежные арендаторы в основном платят процент от выручки. Новые условия будут обсуждать с примерно 150 представителями зарубежного бизнеса, сообщили «Известия».

Аренда за апрель пойдет по фиксированной ставке, ее будут вычислять по среднему значению месячной платы по 2021 году. Нововведение поддержало правительство, добавил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Со 2 марта крупные иностранные бренды начали заявлять о приостановке или прекращении бизнеса в России, среди них — Adidas, Nike, Apple, Samsung, Zara — с полным списком можно ознакомиться здесь. Однако они не расторгали договоры аренды.

После этого российские моллы приступили к поиску новых партнеров на фоне закрытий магазинов европейских брендов. Вместо них в ТЦ могут появиться турецкие и китайские марки.

При самом негативном развитии сценария уровень свободных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами. В сязи с чем представители организации отправились в Турцию, у которой в разработке более 200 брендов, что могут заинтересовать жителей России.

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