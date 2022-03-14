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Процедура ускоренного банкротства ушедших иностранных компаний будет проводиться за три-шесть месяцев

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Процедура ускоренного банкротства для предприятий иностранных компаний, покинувших российский рынок, займет от трех до шести месяцев, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Процедура ускоренного банкротства ушедших иностранных компаний будет проводиться за три-шесть месяцев

«У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам. Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний», — сообщил Силуанов телеканалу «Россия-24».

Речь идет о компаниях с иностранным участием от 25% в капитале и выше. В случае, если компания полностью «закрыла двери на замок и ушла», то процедура банкротства будет осуществляться по ускоренному варианту — около трех месяцев, пояснил Силуанов.

Если компания еще продолжает осуществлять операционную деятельность, «но реализации практически нет», то правительство будет проводить такую же процедуру, но более продолжительную, которая займет до шести месяцев, отметил министр.

При этом глава Минфина подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы компании продолжали работу и сохранили рабочие места на предприятиях.

Минэкономразвития подготовило законопроект об ускоренном банкростве 10 марта 2022 года в ответ на массовый уход иностранных компаний с российского рынка. Согласно документу, временное управление в таких компания будет осуществлять ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На базе прежнего предприятия будут создавать новые компании, которые затем продадут на торгах.

Фото на обложке: ID1974 / Shutterstock

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