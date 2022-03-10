Внешнее управление уходящими из России компаниями перейдет к ВЭБ.РФ и АСВ

Внешнее управление компаниями, объявившими об уходе из России, перейдет к госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Они смогут оперативно перехватить управление в таких компаниях, а затем создать на их базе новые организации и продать на открытых торгах.
В качестве внешней администрации покидающих российский рынок компаний будет назначаться АСВ (для финансовых организаций) и ВЭБ.РФ (для всех остальных). Соответствующий законопроект подготовил Минэк, сообщил «Интерфакс». Он разработан в ответ на массовые заявления иностранных компаний о приостановке работы в России.
Внешнее управление предлагается вводить для компаний, которые:
- более чем на 25% принадлежат иностранным лицам из недружественных стран;
- балансовая стоимость активов составляет более 1 млрд рублей, а численность работников — более 100 человек.
Внешнее руководство предлагается вводить в тех случаях, когда:
- прежнее руководство прекратило управление организацией в нарушение требований законодательства РФ. Об этом может свидетельствовать то, что руководство покинуло Россию, оставив компанию без управления, либо вывело ее имущество из-за чего она стала неспособна исполнять свои обязательства;
- действия руководства или собственников компании могут привести к необоснованному прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству. Подтверждением тому могут служить публичные заявления после 24 февраля 2022 года о прекращении деятельности при отсутствии для этого очевидных экономических оснований, расторжение с контрагентами договоров, а также извещение более трети сотрудников о предстоящем сокращении.
Кроме того, правительство получит право самостоятельно определять, по каким еще основаниям может вводиться внешнее управление. На базе прежней организации будет создана новая компания, акции или доли в уставном капитале которой будут проданы на торгах.
Преимущественное право на их покупку будет у компаний, которые ведут деятельность в аналогичной сфере. Прежних акционеров к торгам не допустят. Если никто не пожелает участвовать в торгах, то покупателем выступит государство.
Новый собственник должен будет выполнить требования:
- сохранение не менее 2/3 рабочих мест;
- продолжение деятельности компании не менее 1 года.
Фото на обложке: smolaw /
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