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В Госдуме предложили ввести налог «на возвращение» для иностранных компаний

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В Госдуме предложили создать реестр «неблагонадежных» иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок или приостановить работу на нем. Компании, которые решили вернуться, предлагается облагать дополнительным налогом с прибыли и установить для них страховой депозит.

В Госдуме предложили ввести налог «на возвращение» для иностранных компаний

Соответствующую инициативу выдвинул депутат, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщили «Известия». Он считает, что для компаний, свернувших свой бизнес в России по политическим причинам, должен быть определен новый статус — неблагонадежных юрлиц, брендов, правообладателей торговых марок. Все они будут внесены в реестр.

Для компаний из реестра, решивших вернуться на российский рынок, предлагается установить дополнительные налоги с их прибыли. Кроме того, по мнению Хамзаева, для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит, который станет своеобразныйм гарантом от эмоционального поведения таких организаций. «Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем», — заявил депутат.

Сопредседатель организации «Деловая Россия»Антон Данилов-Данильян считает, что действовать в этой ситуации нужно аккуратно и не унифицировать подход ко всем зарубежным компаниям. Он отметил, что некоторые иностранные компании приостанавливают деятельность лишь формально. По его мнению, в рамках подобных мер необходимо создавать несколько режимов.

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что сейчас не следует сгоряча принимать меры, а необходимо взять паузу, чтобы компании могли оценить риски, а правительство — ситуацию. 

По мнению члена Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрия Уварова, инициатива снижает вероятность, что ушедшие компании возобновят свою работу в России, поскольку предложенные изменения несут для них невыгодные последствия и снижают доход.

Фото на обложке: Sergei Sokolnikov / Shutterstock

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