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В даркнет слили данные более 100 тыс. карт российских банков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За три дня на рынке мошенничеств с платежными картами в даркнет слили на безвозмездной основе данные более 100 тыс. карт. Продавал данные на форуме неизвестный англоязычный пользователь, но объявление вскоре было удалено из-за запрета «работы по RU».

В даркнет слили данные более 100 тыс. карт российских банков

С 26 февраля мошенники пытаются массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность, сообщил «Коммерсантъ».

По словам главы группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадима Соловьева, слитая информация в целом не представляет угрозы, так как злоумышленники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее мошенники могут использовать их для звонков из «call-центров» или рассылки персонализированной рекламы, подытожил специалист.

Банкиры «с учетом последних событий» и массовых DDoS-атак уже работают «в режиме повышенной готовности» и «контролируют свой периметр», заявил замглавы по информбезопасности Oxygen Кирилл Орлов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого США и другие страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», «Промсвязьбанка», банка «Россия». Картами международных платежных систем указанных кредитных организаций теперь нельзя расплатиться за рубежом, в России уже выпущенные карты будут работать.

В начале марта Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России. Mastercard также сообщила об исполнении санкций.

Фото на обложке: Rymden / Shutterstock

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