VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создаст общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, его основная цель — помочь предпринимателям адаптироваться в новых условиях. Также совет будет собирать предложения по развитию бизнеса, говорится в сообщении компании.
Состав совета:
- президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин,
- глава бизнес-юнита «Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK» Юрий Новиков,
- создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева,
- совладелец Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова,
- основательница бренда Hydrop Марина Росс.
По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, холдинг готов «развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям». Со стороны «Опоры России» будет предоставлена отраслевая экспертиза по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.
VK собирает информацию от предпринимателей через сообщество для бизнеса «ВКонтакте». Любой предприниматель может предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет, как сообщается, будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.
Фото на обложке: «ВКонтакте»
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