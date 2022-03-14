VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создаст общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, его основная цель — помочь предпринимателям адаптироваться в новых условиях. Также совет будет собирать предложения по развитию бизнеса, говорится в сообщении компании.

Состав совета:

президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин,

глава бизнес-юнита «Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK» Юрий Новиков,

создатель торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева,

совладелец Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова,

основательница бренда Hydrop Марина Росс.

По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, холдинг готов «развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям». Со стороны «Опоры России» будет предоставлена отраслевая экспертиза по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

VK собирает информацию от предпринимателей через сообщество для бизнеса «ВКонтакте». Любой предприниматель может предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет, как сообщается, будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.

Фото на обложке: «ВКонтакте»