Правительство определило, кто из россиян сможет воспользоваться «кредитными каникулами»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальные размеры займов, по которым россияне могут обращаться в банки за «кредитными каникулами». Решение принято в рамках мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщается на сайте правительства.
Лимиты на потребительские кредиты:
- 300 тыс. рублей для физлиц;
- 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей по кредитным картам;
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
Лимиты по ипотечным кредитам:
- 6 млн рублей для Москвы;
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
- 3 млн рублей для других регионов России.
Согласно условиям программы, обратиться за «кредитными каникулами» можно до 30 сентября 2022 года в том случае, если доход был снижен на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.
Льготный период обслуживания займа можно получить на 1–6 месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, которые были получены до 1 марта 2022 года.
Программа реструктуризации кредитов в рамках закона доступна с 8 марта. О возможности воспользоваться «кредитными каникулами» ранее уже заявил «Сбер».
Ранее правительство РФ заявило также о планах ввести мораторий на банкротство граждан и компаний до конца 2022 года. Бизнес планируют поддержать и другими мерами: мораторий на плановые проверки, продлить программы льготного кредитования по ставке 3% и другое. Все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок, сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва в армию.
Фото на обложке: Unsplash
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