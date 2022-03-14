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Правительство определило, кто из россиян сможет воспользоваться «кредитными каникулами»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальные размеры займов, по которым россияне могут обращаться в банки за «кредитными каникулами». Решение принято в рамках мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщается на сайте правительства.

Правительство определило, кто из россиян сможет воспользоваться «кредитными каникулами»

Лимиты на потребительские кредиты:

  • 300 тыс. рублей для физлиц;
  • 350 тыс. рублей для ИП;
  • 100 тыс. рублей по кредитным картам;
  • 700 тыс. рублей по автокредитам.

Лимиты по ипотечным кредитам:

  • 6 млн рублей для Москвы;
  • 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
  • 3 млн рублей для других регионов России.

Согласно условиям программы, обратиться за «кредитными каникулами» можно до 30 сентября 2022 года в том случае, если доход был снижен на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на 1–6 месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, которые были получены до 1 марта 2022 года.

Программа реструктуризации кредитов в рамках закона доступна с 8 марта. О возможности воспользоваться «кредитными каникулами» ранее уже заявил «Сбер».

Ранее правительство РФ заявило также о планах ввести мораторий на банкротство граждан и компаний до конца 2022 года. Бизнес планируют поддержать и другими мерами: мораторий на плановые проверки, продлить программы льготного кредитования по ставке 3% и другое. Все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок, сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва в армию.

Фото на обложке: Unsplash

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