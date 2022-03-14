В Москве с 15 марта отменяется масочный режим

Масочный режим в Москве отменяется с 15 марта. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Также с бизнеса снимается обязанность регулярного измерения температуры тела работников, установки разделительных перегородок на рабочих местах и другие антиковидные ограничения.

По словам Собянина, решение также поддержит бизнес, который испытывает трудности из-за санкций.

3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов. Также были сняты все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

В Москве за прошедшие сутки выявлено менее 1 тыс. заболевших коронавирусом (957 новых случаев) — впервые с сентября 2020 года.

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