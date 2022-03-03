Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подпиал указ, согласно которому с 3 марта в столице прекращается использование QR-кодов.
«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится на официальном сайта Собянина.
По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно приходит в норму. Число новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, что позволяет отменить большую часть существующих ограничений.
Также в рекомендательный режим переходит требование соблюдения домашнего режима для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
25 февраля Собянин отменил блокировку транспортных карт и обязательную «удаленку» для 30% работников, эти требования действовали с 19 октября 2021 года.
По данным Оперштаба Москвы на 2 марта, в городе было выявлено 3 024 новых случая заражения коронавирусом.
Власти Санкт-Петербурга пошли на аналогичные меры — с 4 марта в городе отменяются QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты для посещения общественных мест.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Проезд в Москве по карте «Мир» при оплате телефоном временно подешевел на 10 рублей
- 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
- 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2022
05 марта 2022
05 марта 2022
06 марта 2022
07 марта 2022