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Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в Москве

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мэр Москвы Сергей Собянин подпиал указ, согласно которому с 3 марта в столице прекращается использование QR-кодов.

Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в Москве

«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится на официальном сайта Собянина.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно приходит в норму. Число новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, что позволяет отменить большую часть существующих ограничений.

Также в рекомендательный режим переходит требование соблюдения домашнего режима для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

25 февраля Собянин отменил блокировку транспортных карт и обязательную «удаленку» для 30% работников, эти требования действовали с 19 октября 2021 года.

По данным Оперштаба Москвы на 2 марта, в городе было выявлено 3 024 новых случая заражения коронавирусом.

Власти Санкт-Петербурга пошли на аналогичные меры — с 4 марта в городе отменяются QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

Фото на обложке: Unsplash

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