Россияне резко заинтересовались банковскими ячейками

В России с 24 февраля по 10 марта в несколько раз вырос спрос на банковские ячейки. Спрос на них мог быть вызван желанием граждан хранить наличные деньги и ценности вне дома.

Клиенты также могли положить в ячейки сбережения, снятые со вкладов в феврале-марте, сообщили эксперты РБК.

В банке «Открытие» спрос на аренду ячеек в марте вырос примерно вдвое по сравнению с февралем, чаще всего россияне хотят арендовать ячейку на год.

В «Промсвязьбанке» с конца февраля спрос на ячейки вырос в 10 раз в годовом выражении. В основном ячейки арендуют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый популярный срок аренды сейчас – 1 год. В банке прогнозируют дальнейший рост спроса на ячейки, так как во время высокой волатильности граждане выбирают максимально консервативный подход к сбережению денег.

В банке «Санкт-Петербург» количество арендованных ячеек с 24 февраля по 10 марта увеличилось на 48% в годовом выражении. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков рассказал, что сейчас доля арендованных ячеек в банке превышает 90%, а ранее составляла 30-40%. Еще несколько банков заметили тенденцию роста.

Представитель ВТБ заявил, что банк не заметили значительного спроса на ячейки. Уровень их заполняемости не изменился с прошлого года. Он также отметил, что банк зафиксировал «взрывной» рост интереса россиян к классическим вкладам и металлическим счетам.

28 февраля крупнейшие банки России, в том числе попавшие под санкции Евросоюза и США, повысили ставки по рублевым вкладам до 18-23% годовых. «Транскапиталбанк», «Примсоцбанк», «Совкомбанк» предлагают открыть вклад по ставке 23% годовых, МКБ – под 20%, «Хоум-кредит», Сбербанк и ВТБ – под 18% годовых.

Позднее «Альфа-банк» за одни неполные сутки привлек от россиян $500 млн на краткосрочные долларовые вклады с повышенной ставкой в 8% годовых. На рублевые вклады под 20% годовых банк за два дня привлек свыше 250 млрд рублей.

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