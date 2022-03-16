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Российский App Store потерял почти 7 тысяч приложений после начала спецоперации на Украине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский App Store потерял 6 982 мобильных приложения с начала военной операции на Украине. Многие иностранные компании удалили свои приложения и игры после ухода с российского рынка.

Российский App Store потерял почти 7 тысяч приложений после начала спецоперации на Украине

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

Отмечается, что Apple регулярно удаляет устаревшие приложения, однако за период с 24 февраля по 14 марта 2022 года число удаленных из российского App Store приложений выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля (за 1–14 февраля 2022 с рынка ушло 3 404 приложения, что соответствует числу удаленных приложений на других рынках).

В некоторых случаях удаление из российского App Store связано с уходом из страны крупных брендов. Например, Coca-Cola удалила свое приложение для программ лояльности, H&M и American Eagle Outfitters также отказались от развивать свои приложения. Свои приложения также удалили Netflix, Bumble, Badoo и другие компании.

Россия — не единственная страна, которая лишилась большого числа приложений и игр. С 24 февраля белорусский App Store потерял 5 900 приложений — на 73% больше, чем за 1–14 февраля (3 418 приложения).

Фото на обложке: Unsplash

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