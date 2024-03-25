Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году

Приложения продолжают выходить, но как грамотно запуститься на рынке в 2024 году — знают не все российские разработчики. Виталий Янко, основатель сообщества SPB Founders и маркетингового бюро SoftwareLead, рассказывает, как обстоят дела с комиссией и встроенными покупками на iOS и Android, а также — как запускать и продвигать мобильный продукт в России.

Монетизация в приложениях

В приложениях на Android и iOS условия довольно сильно различаются.

Что происходит на Android

Google Play

На данный момент в Google Play платежи в России недоступны, однако публиковаться там можно с расчетом на стороннюю монетизацию — и то если удастся открыть аккаунт разработчика из России.

В России можно встроить покупки через внешние платежные системы, но нельзя принимать оплаты через основной механизм Google Play. Пишите в комментариях, если нужны подробности о создании аккаунта после изменений 2022 года.

На Google Play приходится 50-90% установок Android-приложений в России — в зависимости от категорий (многие приложения банков из-за санкций тут не найти, с остальными попроще).

Huawei App Gallery

С Huawei App Gallery все намного проще — и об их работе есть много положительных отзывов. По опыту, этот стор приносит 5-10% установок от общего числа. Платежи от российских пользователей проходят через приложение Huawei Wallet (в конце февраля 2024 года его уже нельзя было пополнять через Qiwi-кошелек из-за отзыва лицензии у банка Qiwi, но можно — через карты системы UnionPay, выпущенные тремя банками в РФ).

RuStore

Связанный с VK альтернативный магазин приложений RuStore, который дает более 10% установок от остальных каналов, хорош в плане монетизации — в среднем 10-20% платящих от базы установивших из РФ, в то время как в Google Play — 3-5% обычно был пиком. RuStore сообщил, что они вошли в закон по предустановке в ПО на все ввозимые в РФ телефоны, то есть в скором времени у магазина может быть значительный рост. Также разработчики VK Mini Apps получат возможность опубликовать свои сервисы в магазине приложений RuStore для всех пользователей. Кстати, в конце 2023 года стор занял второе место по популярности на отечественном рынке. По данным Tele2 на начало 2024-го, у RuStore 10%, в то время как у GP 85%, у Apple 5% рынка.

GetApps

Популярен в России и магазин приложений GetApps от Xiaomi, который предустановлен на телефонах Mi/Redmi. Продвигаться там сложнее, но зато в «Яндекс.Директ» можно настроить переходы в этот стор. Если вы в нем не публикуетесь, то стор самостоятельно может переопубликовать ваш продукт у себя, часто ломая механизмы обновления поверх приложения из Google Play, App Gallery или RuStore. Поэтому рекомендуем издавать туда свои продукты самостоятельно, чтобы снизить негативный фидбек.

AppBazar

Недавно мы обнаружили еще один магазин приложений от МТС — AppBazar. Он пока не очень популярен, но может пригодиться под задачу прямого биллинга абонентов МТС.

Что происходит на iOS

Для регистрации здесь требуется создать аккаунт разработчика, который стоит 99 долларов. Однако чтобы принимать платежи, придется доказать, что вы находитесь не в РФ. Оплачивать внутри России in-app-платежи и платный контент конечным пользователям можно со счета МТС или «Билайн».

Монетизация в РФ есть, но нет продвижения: ASA, он же Apple Search Ads, пока на паузе, а фичеринг редакторы российскому приложению вряд ли дадут. Хотя замечаем признаки скорого возвращения ASA — Apple оповестил о старте взимания НДС за рекламу для российских издателей приложений еще в январе.

Как сейчас продвигать приложения в рунете?

Безвыходных ситуаций не бывает, даже сейчас остается довольно много способов продвижения. Периодически некоторые части экосистемы «отмирают» (уходят целые экосистемы типа Google Play) или дезинтегрируются (как было пару раз с экосистемой Huawei в последние годы из-за «отвала» платежей), и приходится пересобирать план вывода продукта на ходу.

По теме: Как продвигать мобильные приложения прямо сейчас? Кейс FitStars

B2C-инфлюенсеры

Пожалуй, один из самых популярных и эффективных способов сейчас — обратиться к блогерам, журналистам и прочим лидерам мнений. Если таковой имеется в вашем окружении, то, возможно, получится сделать бесплатную нативную интеграцию. Если нет — исследуйте рынок рекламы внутри всех основных соцсетей в РФ, приценитесь. Скорее всего, в VK, ТГ или «Дзене» «нативная» реклама у блогера будет дешевле, чем в зарубежных (и местами запрещенных) соцсетях.

Теряетесь в поиске? Можно обратиться к биржам закупки рекламы. Работать стоит и с инфлюенсерами на видеоплатформах (YouTube, TikTok) — для российской подрастающей аудитории стоит посмотреть на Likee.

Реклама в VK Ads (бывший MyTarget)

Настройка таргетированной рекламы в соцсетях осталась только в VK Ads (объединяет соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также рекламную сеть приложений от VK, ранее Mail.ru Group). Она вполне рабочая и может уводить пользователей как в RuStore, так и в App Store, Google Play, GetApps (возможно, и в другие мобильные сторы). Кстати, VK Ads дает мини-аппам VK при запуске еще и бесплатные органические охваты.

Реклама в Huawei App Gallery

Рекламу можно настроить через Huawei Ads. Помимо магазина приложений, в экосистеме Huawei есть и другие ресурсы: поисковая система Petal Search, собственный браузер, сервисы с видео, музыкой, книгами, магазином тем и Huawei Assistant. Благодаря им можно также размещать рекламу в сервисах компаний-партнеров, среди которых «Яндекс» и VK Ads. Работа с Huawei Ads сопряжена со сложностями в регистрации и оплате в этой сети.

Реклама в GetApps

Магазин приложений с возможностью настройки рекламы есть и у Xiaomi, но мы пока не пробовали здесь продвигаться, кроме рекламы из «Яндекс.Директа». Как я писал выше, на мой взгляд, это самый неприятный с точки зрения разработчика «стор».

Трафик на установки из «Яндекс.Директа»

Трафик на установки можно получить и из «Яндекс.Директа». Вести можно на App Store, Google Play, Huawei App Gallery и GetApps. Причем вести туда может как полноценная реклама видеоформата, так и очень скудно оформленная реклама вида «статичная картинка + короткий текст со ссылкой». Авторы этого материала перепробовали более 500 креативов (рекламных материалов) для промо в «Директе» только за начало 2024 года. Справка по «Директу» — тут.

По теме: Пошаговое руководство по «Яндекс.Директ»

Если ситуация на рынке вас не пугает и вы все-таки решились на релиз…

Советуем вам заранее продумать:

название продукта (неудачное название может даже помешать при настройке ASO в органическом поиске); встройку системы аналитики (у нас, к примеру, версия для iOS и для Android одного приложения имели разные идентификаторы в AppMetrica, и мы не понимали две недели, почему не видим установки из «Директа» на iOS — пока разработчики не повинились в этом); схему платного трафика, чтобы не «пролететь» с ценой установки — например, вести часть пользователей через лендинг, часть — через каналы и боты в соцсетях, а часть — напрямую из сторов; схему прогрева юзеров перед установкой для повышения конверсии (подумать про отзывы, обзоры, видеоинструкции и иную мотивацию); поддержку качества работы приложения и уровня сервиса для юзера внутри продукта (чтобы Google и Apple не «пессимизировали» продукт в поиске и персональных рекомендациях из-за высокого уровня падений или медленного старта аппки); запуска контент-маркетинга (включая работу с инфлюенсерами, ведение своего блога и пабликов в соцсетях, рассылок по электронной почте, комментарии в СМИ, а также обзоры продукта в тестовых лабораториях).





Особенно классно, если вы начали свой маркетинг с выпуска полезных ботов в Telegram, VK и так далее. А уже на волне популярности ботов и успешного тестирования их монетизации выпускаете и мобильные приложения.

Фото: Unsplash