Как загрузить приложения, которых нет в сторах

Старший вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов рассказывает о лайфхаках, которые помогут не только получить доступ к нужным приложениям, но и упростить взаимодействие с ними.

App Store и Google Play продолжают удалять приложения российских компаний. Под удар попали банки, авиакомпании, такси, развлекательные и другие сервисы. Но выход можно найти даже в такой, казалось бы, сложной ситуации.

За последние два года из сторов исчезли несколько десятков приложений, включая сервисы «СБПэй», «ВТБ Онлайн», VK, Mail.ru, «Ситидрайв», РЖД, «М.Видео», «Аэрофлот», Sports.ru и другие. Список компаний, чьи приложения удаляют, пополняется практически каждый месяц — по мере того, как западные страны вводят новые санкции.

Есть шанс, что в будущем ситуация улучшится благодаря законодательным инициативам. Этой весной Минцифры планирует выдвинуть законопроект, схожий с законом ЕС о цифровых рынках (DMA).

По нему компанию Apple могут обязать позволить установку приложений из сторонних источников на свои устройства. Тем не менее, пока нет гарантии, что проект будет принят и что это произойдет в ближайшее время.

По прогнозам Центробанка, санкции против России продлятся как минимум до 2027 года. Скорее всего, текущие ограничения и проблемы с доступом к приложениям в ближайшее время никуда не денутся.

Когда приложения постоянно удаляют из сторов, это ограничивает возможности пользователей. По данным ЦБ, три из четырех банковских операций сегодня совершаются дистанционно, а к 2025 году мобильным банкингом станут пользоваться до 90% россиян.

Поэтому российские банки вкладываются в технологии, обеспечивающие независимость от западных ИТ-гигантов. Игроки рынка начали активно разрабатывать такие решения с 2022 года.

В ВТБ, в частности, внедрили в разработки отечественный сертификат НУЦ и сделали ставку на развитие собственных гибридных технологий для оптимизации работы сервисов онлайн-банка на всех платформах.

Не стоит беспокоиться, если вы случайно удалили приложение с вашего смартфона. В большинстве случаев его легко восстановить из раздела «Покупки» в магазине приложений.

Трудности могут возникнуть после покупки нового смартфона, который не связан с вашим текущим аккаунтом. Но и в этой ситуации не стоит отчаиваться: существует множество альтернативных методов доступа к важным сервисам.

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Веб-версии как альтернатива для iOS

Многие компании предлагают веб-версии своих сервисов, которые можно использовать прямо из браузера на смартфоне или компьютере. Это отличный способ получить доступ к нужным функциям без необходимости установки приложения.

Веб-версии часто не уступают по функциональности мобильным приложениям, а в некоторых случаях даже предлагают пользователям расширенные возможности.

Чтобы установить веб-версию на домашний экран вашего iPhone:

Откройте нужный сайт в Safari. Нажмите на иконку поделиться в нижней части экрана. Выберите «На экран "Домой"». Назовите ярлык и подтвердите добавление.

Аналогичной схемой могут воспользоваться и пользователи Android. Например, в браузере Google Chrome.

Использование APK-файлов для Android

Пользователи Android могут устанавливать приложения напрямую, скачивая APK-файлы с официальных сайтов разработчиков или надежных платформ, таких как APKMirror, Aptoid и других. Важно помнить о безопасности и загружать файлы только из проверенных источников.

Чтобы установить приложение самостоятельно на Android:

Скачайте файл для установки в формате apk. Откройте файл и, если требуется, разрешите браузеру установку приложений. Нажмите «Загрузить» при появлении предупреждающего сообщения. Откройте приложение и пользуйтесь им.

Сторонние магазины приложений для Android

Помимо Google Play пользователям Android доступны его отечественные аналоги — RuMarket, RuStore и NashStore. Их установочные файлы можно скачать с официальных сайтов, а потом пользоваться им точно так же, как «родным» магазином.

Эти магазины предлагают легальный способ скачивания и обновления приложений, которых нет в Google Play. Помимо этого, удаленные приложения можно найти в некоторых фирменных магазинах приложений, таких как AppGallery от Huawei, GetApps от Xiaomi, Samsung Galaxy Store и других.

Будут или не будут там нужные приложения, зависит от взаимоотношений конкретного производителя смартфонов с Google.

Для владельцев iPhone установка альтернативных сторов затруднительна из-за специфической конфигурации iOS. Поставить их и пользоваться ими можно только после процедуры взлома (джейлбрейкинга) устройства, что приведет к потере гарантии на смартфон. Процедура эта рискованная, но упомянуть о такой опции все же стоит.

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4. Перенос файлов со смартфона друга

Благодаря использованию специальных утилит (например, программы iMazing), можно переносить данные с одного устройства iOS на другое. Этот способ имеет ряд ограничений — например, вы можете перенести на новый iPhone только те приложения, которые уже установлены на второе устройство. Если у вас такого устройства нет, установить приложения не получится.

Какой бы способ из перечисленных вы ни выбрали, помните: удаление приложений из западных сторов не должно вызывать беспокойство. На каждое ограничение российские разработчики находят решение или предлагают альтернативы. В результате пользователь не только не теряет в удобстве, но и получает новые возможности.

Например, применение российских сертификатов безопасности в приложениях гарантирует повышенную защиту персональных данных, в то время как унифицированный интерфейс сервисов на различных платформах (веб-версия и мобильное приложение) облегчает навигацию и пользовательский опыт.

Наши исследования показывают, что для 75% клиентов доступ к онлайн-услугам не ухудшился, несмотря на внешние ограничения. Другими словами, можно быть спокойными: санкционные реакции западных сторов не способны помешать цифровому комфорту российских пользователей.

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