15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play

Публикация приложений — очень важный этап, в ходе которого многие допускают ошибки. Руководитель мобильной разработки в IT Роман Коропец рассказал, какие просчеты недопустимы и почему.

Как пользователь находит наше приложение

Органический трафик — пользователь, который нашел и установил ваше приложение из самого маркета. Он не видел рекламы и не переходил по реферальным ссылкам.

Неорганический трафик — это платный трафик, из рекламы, новостных сайтов, сторонних приложений и любого другого канала.

По данным Apple, 65% установок приложений в App Store происходит через поиск приложений, 10% относится к различным подборкам и топам магазина, 25% установок приходится на рекламный трафик. Исходя из этого можно понять, что 75% всего трафика — органический.

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Главная ошибка — не заниматься ASO

ASO (Оптимизация в магазинах приложений) — это набор мероприятий по улучшению видимости мобильного приложения в магазине. Если вы не занимаетесь ASO, ваше приложение может оказаться незаметным в результатах поиска, что приведет к тому, что пользователи просто не найдут его.

Кроме того, недостаточное предоставление информации для потенциальных пользователей может привести к их уходу без установки приложения, тем самым снижая конверсию. Эти ошибки можно разделить на две категории: те, которые влияют на индексацию приложения (видимость), и те, которые воздействуют на конверсию в установку.

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Индексация приложения

При публикации (и обновлении) приложения оно будет проиндексировано. В App Store для индексации используются название приложения, подзаголовок, ключевые слова, имя разработчика и внутренние покупки.

В Google Play — название приложения, краткое описание, полное описание, имя разработчика, отзывы и теги.

Индексация приложения — это самый важный шаг, пренебрегать которым нельзя. Чем лучше и качественнее соберете ключевые слова, тем больше людей сможет найти и увидеть ваш продукт.

Теперь перейдем к ошибкам, которые влияют на индексацию приложения.

Ошибка №1. Слишком короткое название приложения.

Название вашего приложения может содержать 30 символов. У Title самый высокий вес в индексации и, имея короткое название приложения, вы упускаете возможность проиндексироваться по релевантным для вас словам. Это ошибка не распространяется на известные брендовые запросы. Facebook*, TikTok, Youtube — им не нужно рассказывать что-либо другое пользователям. Их ищут по брендовому запросу.

YouTube, TikTok, Facebook* и другие знаменитые бренды уже имеют свой трафик, и им не нужно что-либо рассказывать в названии или в подзаголовке.

Ошибка №2. Незаполненный подзаголовок для iOS (30 символов) или краткое описание для Google Play (80 символов).

Используйте релевантные вашему приложению ключевые слова для этих полей. Задействуйте максимальное количество символов, доступных для вас. Каждое добавленное ключевое слово принесет органический трафик. Не используя их, вы теряете своих потенциальных пользователей.

Ошибка №3. Не использовать отдельное поле ключевых слов в App Store либо использовать его не полностью.

Пишите ключевые слова через запятую и не используйте пробелы после них. Экономьте каждый символ, чтобы собрать как можно больше ключевых слов.

Ошибка №4. Дублировать ключевые слова.

Вы лишаете себя возможности использовать новые ключевые слова, но также, по данным Data.ai, Apple может пессимизировать ваше ключевое слово и понизить его в выдаче.

Ошибка №5. Использовать стоп-слова.

Ниже представлен список стоп-слов, которые Apple и так индексирует вместе с вашими ключевыми словами.

Список стоп-слов для App Store

Ошибка №6. «Переспам» описания в Google Play.

Описание в Google Play индексируется, и у вас есть 4 тыс. символов, чтобы написать правильное описание для вашего приложения без частого употребления ключевого слова. Не рекомендуется использовать ключевое слово чаще, чем один раз на 250 символов.

Ошибка №7. Не использовать дополнительные локализации в App Store.

App Store дает уникальную возможность улучшить индексацию вашего приложения за счет дополнительных локализаций. Для некоторых стран есть дополнительные локали, и Apple будет индексировать их для одной и той же страны. К примеру, в США дополнительными локалями будут: арабский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), французский, корейский, португальский (Бразилия), русский, испанский (Мексика), вьетнамский.

Используя их все, вы кратно увеличите количество ключевых слов и улучшить индексацию вашего приложения. Помимо этого, появится возможность адаптировать страницу вашего приложения под любой рынок.

Ошибка №8. Не использовать релевантные ключевые слова.

Существует множество сервисов (Data.ai, sensortower.com, asomobile.net и др.) для поиска релевантных ключевых слов. Анализируйте приложения конкурентов, чтобы понять, какие ключевые слова они используют, и проводите мозговые штурмы. Но самое главное, проверяйте их, в том числе на наличие трафика для данной страны.

Не используйте чужие брендовые запросы. Крайне мало шансов, что пользователь, который искал определенный бренд, будет загружать ваше приложение. Соберите как можно больше ключевых слова, релевантных именно вашему приложению. Отсортируйте их по частоте и используйте только релевантные ключевые слова.

Ошибка №9. Плохой рейтинг приложения.

Рейтинг влияет на поисковую выдачу, поэтому нужно следить за рейтингом приложения и работать с ним. Для Google Play отзывы еще и индексируются, поэтому используйте ключевые слова в ответах на отзывы, чтобы улучшить индексацию приложения.

Конверсия приложения

После того, как пользователь нашел ваше приложение, наша задача — конвертировать пользователя в загрузку приложения. Это второстепенный, но очень важный шаг. Для начала разберемся, какие пользователи устанавливают приложения. Грубо говоря, их делят на две категории. «Быстрые» — это те, кому нужно 3–4 секунды, чтобы принять решение установить приложение. Они быстро пробегаются по странице приложения и загружают его.

Но есть и «осторожные», которым на изучение страницы нужно 15–40 секунд, они оценивают продукт, чтобы понять, удовлетворяет ли он их потребностям. Чем дольше он изучает страницу, тем вероятнее, что это именно это наш целевой пользователь. «Быстрые» составляют 70% установок, и 30% остается на «осторожных».

Также интересен другой факт. Почти 80% пользователей не запускают приложение повторно спустя трое суток. Как можно понять, именно «быстрые» чаще всего не запускают приложение повторно, так и не разобравшись в продукте или просто ни разу его не запустив. Нам нужно сосредоточиться на тех 30%, которые относятся к «осторожным».

Ошибка №10. Неудачная иконка приложения.

Иконка приложения должна быть понятной и соответствовать его задачам. Если иконка не передает суть приложения, не сочетается с другими элементами дизайна и содержит много лишних деталей, это может снизить число установок.

Ошибка №11. Неинформативные и непонятные скриншоты.

Скриншоты следует обогатить выделенными подписями и обращениями к пользователю. Они представляют собой демонстрацию для наших пользователей, позволяя им ознакомиться с основной функциональностью до установки приложения.

Ошибка №12. Нет общего стиля.

Важно соблюдать переход между иконкой и скриншотами в рамках одного стиля. Это должно привлечь пользователя, а не оттолкнуть его. Также важно учитывать общий стиль в оформлении иконок и скриншотов в рамках какого-либо тренда или ниши. К примеру, приложение для медитаций не должно использовать яркие цвета, так как пользователь ожидает не этого, в то время как спортивное приложение для тренировок, наоборот, должно зарядить пользователя на активные действия ярким дизайном.

Ошибка №13. Плохой рейтинг приложения.

Важно придерживаться очень высокого рейтинга. Возьмите для себя правило, чтобы рейтинг не опускался ниже значения 4.3. Трудно мотивировать пользователя установить приложение с рейтингом ниже 4.0 и практически невозможно до 3.0. Работайте с отзывами, отвечайте на них быстро, жалуйтесь на агрессивные отзывы, делайте все, чтобы рейтинг поднялся. Следите за рейтингами по всем странам, так как в каждом регионе он свой. У вас должен быть высокий рейтинг с хорошими закрепленными отзывами сверху списка.

Ошибка №14. Не проводить A/B тесты.

У вас есть возможность провести A/B тесты для иконки и скриншотов. Проверяйте гипотезы. Тестируйте разные стили оформления и смотрите, как будет меняться конверсия в установку вашего приложения. Делайте не более одной гипотезы за один тест, чтобы точно понять, как именно этот элемент повлиял на конверсию.

Не запускайте A/B тест в период рекламных кампаний. Это очень важный инструмент, которым мало кто пользуется. Именно он даст вам понять, какая иконка и какие скриншоты работают лучше и в какой мере.

Мы разобрались с тем, какие ошибки допускают при публикации приложения в маркетах. Но, помимо ошибок, которые влияют на индексацию и конверсию, есть еще одна, объединяющая все вместе. Ошибка №15. Не заниматься ASO на регулярной основе. ASO — это не единоразовое мероприятие, а регулярная работа. Это постоянное тестирование гипотез и оценка результата для достижения лучших показателей. Таким образом, избегание этих ошибок или их проработка повысит шансы вашего приложения выйти в ТОП-позиции и забрать как можно больше установок. *Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ. Фото на обложке: Freepik