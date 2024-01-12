Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Приложение «Экспобанка» исчезло из Google Play

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мобильное приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС. Оно пока доступно в App Store.

Приложение «Экспобанка» исчезло из Google Play

Клиенты банка с Android могут установить приложение в магазинах RuStore, GalaxyStore и GetApps, говорилось в сообщении кредитной организации.

В декабре 2023 года Минфин США внес «Экспобанк» в санкционный список. В банке тогда говорили, что ограничения не повлияют на его работу, но рекомендовали пользователям обновить свое мобильное приложение. 

Фото на обложке: justplay1412 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нейросети в помощь грибникам
  2. 2 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  3. 3 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
  4. 4 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
  5. 5 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ