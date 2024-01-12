Приложение «Экспобанка» исчезло из Google Play

Мобильное приложение «Экспобанка» пропало из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС. Оно пока доступно в App Store.

Клиенты банка с Android могут установить приложение в магазинах RuStore, GalaxyStore и GetApps, говорилось в сообщении кредитной организации.

В декабре 2023 года Минфин США внес «Экспобанк» в санкционный список. В банке тогда говорили, что ограничения не повлияют на его работу, но рекомендовали пользователям обновить свое мобильное приложение.

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