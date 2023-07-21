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Лонгриды

Нейросети в помощь грибникам

Лонгриды
Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

В разгар грибного сезона RB публикует приложения, которые помогут построить маршрут в лес и спокойно вернуться домой, а также отличить съедобные виды грибов от несъедобных. 

Помощники — от навигатора до энциклопедии — в нашем списке. 

Нейросети в помощь грибникам

Содержание:

 

Навигация и поиск грибных мест

 

  •  MAPS.ME: Offline maps GPS Nav

Скачать для Android

Скачать для iOS

 

Mapsme приложение Mapsme приложение

В MAPS.ME можно построить любой маршрут офлайн, если заранее загрузить карту местности. На скриншоте — карта восточной части Московской области

 

Приложение позволяет загрузить подробные карты местности в память телефона. Впоследствии навигация работает без интернета, только по GPS. 

На карте можно отмечать новые точки: грибные места, красивые поляны, известные тропы и важные ориентиры. Своим местоположением можно поделиться с другими людьми, в том числе по SMS. 

 

  • Навигатор пешехода-грибника

Скачать для Android

Скачать для iOS

 

Навигатор пешехода грибника Навигатор пешехода грибника

В навигаторе можно ввести любой маршрут, и приложение будет вести грибника голосом, ориентируясь на данные спутников

 

Голосовой навигатор для грибников, рыболовов и туристов. Чтобы не заблудиться, в начале пути нужно отметить в приложении исходную точку и подключиться к GPS. При возвращении обратно программа будет озвучивать нужный маршрут голосом. 

Приложение используют и иначе: на карте можно отметить найденную грибную поляну, чтобы вернуться к ней на следующий день. Навигатор работает без интернета. 

 

Определение грибов с помощью камеры

 

  •  «По грибы»

Скачать для Android

Скачать для iOS

 

По грибы приложение По грибы приложение

На первом скриншоте — приложение определило фото белого гриба в интернете как белый гриб. Вторая картинка — определение грибов по местности, форме, размеру и шляпке

 

Справочник с более чем 200 видами съедобных, несъедобных и ядовитых грибов. К ним можно добавлять свои заметки и описания. 

В справочнике есть функция определения грибов с помощью камеры. Стопроцентной точности разработчики не обещают, но, судя по отзывам, с распространенными видами приложение справляется. Для идентификации используются нейросети.

Приложение бесплатное, но более широкий функционал (несколько фото грибов, расширенное описание и рецепты) обойдется в 139 рублей. Интернет для работы не нужен. 

 

  • ShroomID

Скачать для Android

Скачать для iOS

 

 ShroomID приложение

Гид по грибам со специфической локализацией на русский язык (для удобства лучше выбирать английский в настройках)
 

Еще один большой справочник с более чем 1000 видами грибов. В нем также есть функция определения гриба по фото с помощью нейросети.

В приложении можно посмотреть карту грибов на местности и поиграть в мини-аппы для запоминания съедобных и несъедобных видов. 

 

  • Грибы: большая энциклопедия

Для Android недоступно

Скачать для iOS 

 

Грибы большая энциклопедия
Интерфейс приложения. Скриншот из AppStore

 

Справочник с 180+ описаниями и фото грибов, а также с функцией распознавания через камеру смартфона. Судя по отзывам в магазинах приложений, точность определения невысокая. Однако есть подробный поиск грибов по описанию. Приложение стоит 349 руб. 

 

  • Picture Mushroom

Скачать для Android

Скачать для iOS 

 

Picture Mushroom приложение Picture Mushroom приложение

Приложение помогает сориентироваться в сезонных грибах и показывает, какие виды растут в определенных регионах

 

Определяет грибы по фото, предупреждает об опасности, если вид несъедобен, а также сохраняет найденные фото и описание в приложении. 

В комментариях магазинов приложений пользователи пишут о дороговизне покупки Picture Mushroom (400 руб.) и неточности распознавания грибов.

 

Справочники

 

  • Справочник грибника

Скачать для Android

Скачать для iOS

Справочник грибника
Лаконично оформленный, но подробный и бесплатный справочник

 

Энциклопедия с более чем 300 видами грибов России и ближайшего зарубежья. Пользователи хвалят приложение за красочные фото, но отмечают, что искать грибы можно только по названию, что бывает неудобно. 

Также в справочнике есть материалы с советами: какие вещи взять с собой в лес, как не заблудиться и что делать, если укусил клещ.

 

  • Грибы

Скачать для Android

Для iOS недоступно

 

Грибы приложение
Поиск по картинкам для многих пользователей удобнее, чем по названию, сам интерфейс кажется более дружелюбным

 

Большая энциклопедия с 300+ видами грибов, а также с полезными фактами о них. Помимо описания видов, есть тексты с информацией о выращивании грибов, классификации и ядовитости. 

Здесь грибы можно искать в том числе по фото, а не только по названию. 

Фото на обложке: Creative Cat Studio / Shutterstock 

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