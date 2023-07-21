Нейросети в помощь грибникам

В разгар грибного сезона RB публикует приложения, которые помогут построить маршрут в лес и спокойно вернуться домой, а также отличить съедобные виды грибов от несъедобных.
Помощники — от навигатора до энциклопедии — в нашем списке.
Содержание:
Навигация и поиск грибных мест
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MAPS.ME: Offline maps GPS Nav
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В MAPS.ME можно построить любой маршрут офлайн, если заранее загрузить карту местности. На скриншоте — карта восточной части Московской области
Приложение позволяет загрузить подробные карты местности в память телефона. Впоследствии навигация работает без интернета, только по GPS.
На карте можно отмечать новые точки: грибные места, красивые поляны, известные тропы и важные ориентиры. Своим местоположением можно поделиться с другими людьми, в том числе по SMS.
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Навигатор пешехода-грибника
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В навигаторе можно ввести любой маршрут, и приложение будет вести грибника голосом, ориентируясь на данные спутников
Голосовой навигатор для грибников, рыболовов и туристов. Чтобы не заблудиться, в начале пути нужно отметить в приложении исходную точку и подключиться к GPS. При возвращении обратно программа будет озвучивать нужный маршрут голосом.
Приложение используют и иначе: на карте можно отметить найденную грибную поляну, чтобы вернуться к ней на следующий день. Навигатор работает без интернета.
Определение грибов с помощью камеры
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«По грибы»
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На первом скриншоте — приложение определило фото белого гриба в интернете как белый гриб. Вторая картинка — определение грибов по местности, форме, размеру и шляпке
Справочник с более чем 200 видами съедобных, несъедобных и ядовитых грибов. К ним можно добавлять свои заметки и описания.
В справочнике есть функция определения грибов с помощью камеры. Стопроцентной точности разработчики не обещают, но, судя по отзывам, с распространенными видами приложение справляется. Для идентификации используются нейросети.
Приложение бесплатное, но более широкий функционал (несколько фото грибов, расширенное описание и рецепты) обойдется в 139 рублей. Интернет для работы не нужен.
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ShroomID
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Еще один большой справочник с более чем 1000 видами грибов. В нем также есть функция определения гриба по фото с помощью нейросети.
В приложении можно посмотреть карту грибов на местности и поиграть в мини-аппы для запоминания съедобных и несъедобных видов.
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Грибы: большая энциклопедия
Для Android недоступно
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Справочник с 180+ описаниями и фото грибов, а также с функцией распознавания через камеру смартфона. Судя по отзывам в магазинах приложений, точность определения невысокая. Однако есть подробный поиск грибов по описанию. Приложение стоит 349 руб.
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Picture Mushroom
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Приложение помогает сориентироваться в сезонных грибах и показывает, какие виды растут в определенных регионах
Определяет грибы по фото, предупреждает об опасности, если вид несъедобен, а также сохраняет найденные фото и описание в приложении.
В комментариях магазинов приложений пользователи пишут о дороговизне покупки Picture Mushroom (400 руб.) и неточности распознавания грибов.
Справочники
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Справочник грибника
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Энциклопедия с более чем 300 видами грибов России и ближайшего зарубежья. Пользователи хвалят приложение за красочные фото, но отмечают, что искать грибы можно только по названию, что бывает неудобно.
Также в справочнике есть материалы с советами: какие вещи взять с собой в лес, как не заблудиться и что делать, если укусил клещ.
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Грибы
Скачать для Android
Для iOS недоступно
Большая энциклопедия с 300+ видами грибов, а также с полезными фактами о них. Помимо описания видов, есть тексты с информацией о выращивании грибов, классификации и ядовитости.
Здесь грибы можно искать в том числе по фото, а не только по названию.
Фото на обложке: Creative Cat Studio / Shutterstock
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