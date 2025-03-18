Западные авто в России: стоит ли ждать скорого возвращения иностранных автоконцернов?

Администрация Трампа обсуждает смягчение санкций против России, недавно сообщило агентство Reuters. На этом фоне сразу появились новости о том, что Минпромторг России собирает запросы бизнеса о том, какие ограничения нужно снять в первую очередь. Эти сообщения вновь разогрели дискуссию о возвращении западных автоконцернов в Россию, так как гражданское автомобилестроение по степени влияния санкций оказалось одной их наиболее пострадавших отраслей. С 2022 года крупнейшие мировые автобренды не просто ушли из России, но и в некоторых случах бросили свои заводы. О том, как изменился российский авторынок и есть ли шансы на официальное возвращение иностранных автопроизводителей в Россию -- в материале Русбейс.

Содержание:

Предпосылки к возвращению автобрендов

Разговоры о возвращении официально покинувших РФ автомобильных брендов ведутся примерно столько же, сколько действуют сами санкции. В основном, все они сводятся к очевидным выводам – российский рынок слишком большой, чтобы его игнорировать.

В начале 2025 года об этом говорил и экс-глава «Автоваза» Бу Андерссон. «Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — заявлял он.

Однако после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля 2025 года разговоры об изменениях автосферы в России стали возникать все чаще. Некоторые сообщения, например, о намерениях южнокорейской компании Hyundai Motor вернуться в Россию и выкупить ее бывший завод в Санкт-Петербурге, были опровергнуты.

Другие, напротив, получили косвенные подтверждения. Русбейс узнал о том, что свою кадровую деятельность после перерыва возобновила Kia Russia & CIS -- она разместила на hh.ru две вакансии: технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу. Указанное в анкетах рабочее место располагается в главном офисе Kia в Москве у станции метро «Павелецкая», сотрудников ищут на полную занятость.

До этого телеграм-канал Mash сообщал о том, что руководство Toyota организовало тайный VIP-сбор для бывших дилеров из России в ОАЭ. На нем представители японской фирмы якобы извинились перед партнерами и назначили новое собрание на март. «Группе из нескольких десятков человек оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении», – писал Mash.

Условия для возвращения иностранных автоконцернов в Россию предложили и в комитете Совета Федерации по экономической политике, при этом отметив, что иностранные концерны должны «учитывать интересы российских производителей», например, работать только на совместных с местными компаниями предприятиях, разделяя результаты интеллектуальной деятельности и разработку. По словам сенаторов, это нужно, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства внутри страны.

Одним из самых громких заявлений февраля стали слова генерального директора автоконцерна Renault Луки де Мео Financial Times. Он вспомнил, что уход с российского рынка, который в 2022 году составлял десятую часть от общего оборота Renault, обрушил акции компании на 30-35%.

«Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — ответил де Мео на вопрос о возвращении в Россию.

Почему это не так уж просто

В процессе ухода из России Renault передала в государственную собственность 67,69% акций «АвтоВАЗа» и 100% завода «Рено Россия». В качестве вознаграждения взяли символическую сумму – по рублю за каждую сделку, однако у компании есть опцион на обратный выкуп в течение шести лет. При этом даже теоретические планы на возвращение в РФ французского концерна привели к достаточно резкой реакции российской стороны.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя заявление главы Renault. Такой ответ объясним: именно на бывшем предприятии Renault возродили бренд «Москвич», который по итогам 2024 года продал более 23 тыс. автомобилей.

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов на форуме «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти» сказал, что для выкупа своей доли Renault придется возместить около 112,5 млрд рублей инвестиций, которые вкладывал за время отсутствия французов в стране отечественный автоконцерн.

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 млрд рублей, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 млрд рублей. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать», — объяснил Соколов.

Подобная ситуация разворачивается и на других оставленных иностранными компаниями производствах. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге до марта 2025 года производили пересобранный из китайских машинокопмлектов кроссовер Xcite, в цехах Hyundai развернули выпуск российских автомобилей Solaris, а площадку Volkswagen в Калуге заняли китайцы – там делают кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max.

Аналитическое агентство «Автостат» указывает на еще одну проблему, мешающую возвращению европейских брендов. По мнению экспертов, западные марки смогут конкурировать с китайскими только в более дорогом сегменте — свыше 5 млн рублей. Однако в этой ценовой категории у россиян уже есть возможность приобретать автомобили через параллельный импорт.

В итоге, представитель «Автостата» Азат Тимерханов считает, что про возвращение ушедших брендов на данный момент можно рассуждать только гипотетически. С этой точкой зрения созвучны заявления и других экспертов.

«Никаких признаков возвращения какого-либо конкретного бренда нет. Можно только сказать, что ничего не произошло. Только спекуляции», – ответили на запрос Русбейса в «Авто.ру».

Какие ушедшие бренды представлены в России

При этом ряд иномарок, ушедших из РФ в 2022 году, в том или ином виде продолжают быть доступными в России-- и речь идет не о параллельном импорте и создании субдистрибьюторов. Ряд ушедших марок автомобилей продолжают поставляться в Россию, предоставляя гарантию на машины и имея отечественных дилеров. Русбейс обратился за комментариями к представителям всех перечисленных ниже компаний, но запросы остались без ответа.

Jetta

Спустя всего год после введения санкций на российский рынок вернулись автомобили марки Jetta — совместного предприятия Volkswagen и китайского концерна FAW. Формально бренд не входит в состав Volkswagen Group, однако в рекламных материалах в России открыто подчеркивается использование немецких технологий. И это действительно так: модели Jetta во многом повторяют популярные автомобили Volkswagen и Skoda, а на деталях двигателей можно найти эмблемы немецкой компании.

Дистрибьютором марки в России стала компания «ФАВ-Восточная Европа» — официальное подразделение китайского автогиганта с офисом в Москве, которым руководит Ли Юнцзюнь. FAW работает в России уже почти 18 лет, а согласно данным на сайте Jetta, продажи автомобилей этой марки ведут около сотни дилеров по всей стране. По информации аналитического агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 4 298 новых автомобилей Jetta.

Citroën и Peugeot

В том же году компания «Автомобильные технологии» запустила рекламу под слоганом «Peugeot остается». Они начали ввоз автомобилей французского бренда из Китая, а в 2023 году возобновили работу завода «ПСМА РУС» в Калужской области, на котором раньше производили Peugeot, Citroën и Mitsubishi.

На данный момент на сайте компании представлена линейка из шести импортируемых моделей и одной модели Citroën, производство которой уже налажено в России. Технически процесс организован по той же схеме, что и на других российских заводах, собирающих автомобили из китайских комплектующих. Авто приходят в страну по частям и собираются по схеме SKD-4 из 800 групп компонентов и 1700 деталей.

ООО «Автомобильные технологии» появилась в 2023 году, ее владельцем, по данным СПАРК, является Галина Долголенко. При этом во время перезапуска завода в Калужской области, в СМИ отмечали, что «Автомобильные технологии» зарегистрированы в Москве по тому же адресу, что и ООО "Пежо Ситроен Рус". В дальнейшем компания сменила адрес регистрации на Калугу.

Официально Peugeot Citroen не признает связи с «Автомобильными технологиями». В 2023 году пресс-служба французского концерна заявила журналистам, что «знает об «Автомобильных технологиях», но это независимая компания, которая занимается параллельным импортом автомобилей». При этом в 2024 году калужский Citroen C5 Aircross был включен Минпромторгом России в перечень автомобилей, рекомендованных для госзакупок.

Дополнительным подтверждением того, что возрождение «ПСМА РУС» — инициатива российской компании, а не обходной план парижского автогиганта, стал еще один факт. Спустя два года после запуска производства было принято решение изменить брендинг автомобилей. В феврале 2025 года с конвейера завода сошли первые машины под маркой Rosva Motor, которые, по сути, являются автомобилями Citroën C5 Aircross с замененными эмблемами. Пока эти автомобили предназначены исключительно для госструктур и корпоративных клиентов. Например, пресс-служба ГИБДД по Архангельской области уже опубликовала фотографии служебных автомобилей с логотипом Rosva Motor.

Oting

Еще через год в России появился бренд Oting, названный в честь одного из первых автомобилей японской компании Nissan, выпущенного на заводе в Чжэнчжоу. Таким образом, формально не связанный с российским рынком Nissan начал поставлять сюда модель Xterra, переименованную в Oting Paladin.

На сайте нового бренда прямо указывается, что «это японец», а детали автомобилей по-прежнему маркируются логотипами Nissan. По данным «Автостата», материнская компания Oting — китайская Sinomach Automobile — планирует выпуск в России еще двух моделей на базе популярных Nissan Patrol и Qashqai.

Помимо этих автомобилей, машиностроительная корпорация Sinomach Automobile Company Limited также вывела на российский рынок новый гибридный внедорожник ROX, продажами машин в стране занимаются около 50 дилеров. В 2025 году компания планирует представить еще один автомобильный бренд, о чем сообщила пресс-служба Sinomach. Не исключено, что им станет Xiaomi Auto — в феврале корпорации договорились о совместном развитии международного сотрудничества на ключевых мировых рынках.

KGM

Последними на данный момент в Россию, несмотря на санкции Южной Кореи, вернулись кроссоверы SsangYong, но уже под новым названием — KGM. Примечательно, что это не просто вынужденный ребрендинг, связанный с санкциями: компания действительно сменила название в 2023 году.

О возвращении бренда на российский рынок стало известно осенью прошлого года. Официальным дистрибьютором стала компания «РЭКС Моторс», зарегистрированная в Московской области в июле 2024 года. В декабре ее генеральный директор Виталий Осипов сообщил, что KGM планирует не только продавать автомобили в России, но и организовать их производство.

Бренд SsangYong ушел с российского рынка еще 10 лет назад, задолго до санкций. За это время компания успела пережить банкротство и смену названия. В марте 2025 года было объявлено о старте продаж кроссоверов Tivoli, Korando, Torres и рамного внедорожника Rexton. На данный момент на сайте KGM в России указано 21 официальное дилерское представительство.

Итоги

На данный момент ожидать возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок бессмысленно — это подтверждают и представители крупных дилерских сетей. Так, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил «Автостату», что «ни один из ушедших брендов, вне зависимости от юрисдикции, не вернется в Россию в 2025 году».

При этом официальные ограничения фактически теряют силу благодаря параллельному импорту и производству в Китае. Например, по итогам февраля 2025 года самым продаваемым автомобилем в сегменте Luxury в России остается Rolls-Royce Cullinan, который официально не представлен на рынке. А в более конкурентных категориях наряду с российскими автопроизводителями и чисто китайскими брендами успешно закрепились компании, использующие обходные схемы.

Фото на обложке: zhengzaishuru / Shutterstock / FOTODOM

Фото: Laryssa Ares / Unsplash, Jetta, Adamwiki / Shutterstock / FOTODOM, Oting, Teddy Leung / Shutterstock / FOTODOM