Сенаторы предложили условия возвращения иностранных автоконцернов в Россию

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил условия для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя комитета Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова от 26 февраля.

Условия должны обеспечить сохранение производства в России даже при повторном уходе иностранцев. Компании, «которые много лет обещали локализацию, в кратчайшие сроки сбежали из России, не оставив после себя ни технологий, ни компетенций», отметили сенаторы. Сейчас «нельзя исключать» вероятности их возвращения, но условия, на которых они снова выйдут на российский рынок, должны «учитывать интересы российских производителей», указано в письме.

На условиях совместности. Сенаторы предложили, чтобы иностранные автопроизводители работали только вместе с российскими компаниями в рамках совместного предприятия, при этом контроль должен оставаться за российской стороной. Все результаты интеллектуальной деятельности, конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать совместному предприятию.

Также иностранные компании должны работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Если автоконцерн хочет снова работать в России, его страна должна снять все санкции против России, заключили сенаторы.

25 февраля «Ведомости» сообщили, что в правительстве начали разрабатывать условия для возвращения иностранных компаний из недружественных стран. Опрошенные юристы и аналитики тогда заявили, что иностранным брендам будет сложно вернуться из-за юридических препятствий.

20 февраля генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что автопроизводитель не исключает возможность возвращения на российский рынок. В ответ на это мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Renault «вряд ли что-то светит» в России.

О возможном возвращении автоконцерна Hyundai в Россию сообщало южнокорейское агентство «Ренхап». По его данным, компания рассматривала вариант выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. В Hyundai опровергли эту информацию.

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