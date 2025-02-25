Глава «Автоваза»: Renault не сможет выкупить обратно свою долю за рубль

Renault не сможет вернуть за рубль свою долю в «Автовазе», так как ей придется возместить инвестиции российского автоконцерна за годы своего отсутствия (около 112,5 млрд рублей). Об этом в кулуарах форума по регуляторной политике «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти» сообщил глава «Автоваза» Максим Соколов. Его слова приводят «РИА Новости».

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 млрд рублей, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 млрд рублей. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа не будет равна цене выхода — за один рубль», — сказал Соколов.

Он отметил, что Renault, будучи акционером «Автоваза», в начале 2020-х ежегодно инвестировала в развитие предприятия около 20–22 млрд рублей, что меньше нынешних объемов денег, которые вкладывает сам «Автоваз».

Контекст. Гендиректор Renault Лука де Мео на прошлой неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на это сообщил, что французской компании на российском рынке «вряд ли что-то светит».

В 2022 году активы Renault, в том числе завод в Москве и почти 68% в «Автовазе», были переданы государству за рубль. Renault получила опцион на обратный выкуп своей доли в «Автовазе», который может быть реализован в течение шести лет с момента сделки. Власти решили возобновить на бывшем заводе компании производство легковых машин под брендом «Москвич».

Производство на экс-предприятии Renault запустили в ноябре 2022 года. По итогам прошлого года «Москвич» продал в России свыше 23 тыс. автомобилей.

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