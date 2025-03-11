Привлечь или успокоить? Как медицинские клиники выбирают цветовые схемы

Однако возникает вопрос: что лежит в основе выбора этих цветов? В этом материале коммерческий директор digital-агентства медицинского маркетинга Belberry Евгений Щемелев разбирается, какие цветовые схемы выбирают медицинские учреждения для своих сайтов, почему они это делают, и что стоит за этим выбором.

Но недостаточно просто выбрать красивую палитру. Цвета медицинских сайтов должны работать на доверие и комфорт пациентов, помогая клиникам не просто выделиться, а установить связь с целевой аудиторией.

Цвета воздействуют на нас гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Они формируют первые впечатления, задают настроение и даже влияют на принятие решений. В научной публикации Journal of Business & Tourism говорится о том, что до 90% первых решений о продукте или бренде основываются именно на цвете​. Представьте, насколько это мощный инструмент, если он способен изменить наше восприятие буквально за секунды.

Семантика цвета медицинских организаций

Давайте начнем с простой мысли: цвет — это не просто визуальный элемент. Это инструмент, который влияет на восприятие пространства, настроение, а иногда даже на физиологические реакции человека.

В медицинских учреждениях цвета работают особенно тонко, помогая создавать правильный эмоциональный фон. Обратите внимание: в зонах ожидания клиник часто используют синие или голубые оттенки. Считается, что такие цвета снижают уровень тревожности, создают ощущение безопасности и расслабляют.

Например, распространено мнение, что «синие и зеленые стены помогают пациентам чувствовать себя спокойнее, а яркие цвета, такие как красный, могут вызывать возбуждение или даже стресс». В детских клиниках логика другая. Здесь цвета помогают отвлечь ребенка, создать доброжелательную атмосферу. Теплые и яркие оттенки, такие как желтый и оранжевый, работают на то, чтобы снизить страх и сделать пространство дружелюбным.

Попробуйте ответить себе на вопрос: реально ли синий и голубой цвета снижают тревожность или это стереотип?

Евгений Силинский, арт-директор в «Далее»

Это стереотип, который продолжает оставаться актуальным. Стоит отметить, что на восприятие влияют не столько сами цвета, сколько целостные дизайнерские решения, в которых эти цвета используются. Однако если взять один и тот же дизайн и применить к нему разные палитры, то синие и зеленые оттенки будут более подходящими для медицинской тематики.

Тем не менее, есть компании, которые выбирают выделяться за счет дизайна, используя более эмоциональные и нестандартные решения с противоположной цветовой гаммой.

Алексей Нибо, дизайн-директор «Атвинты»

Часто можно услышать, что определенные цвета, такие как синий или голубой, снижают тревожность, а желтый, например, подходит для детских тем. Но это скорее стереотипы.

Когда речь идет о медицинских сайтах, важно просто избегать слишком ярких, кричащих цветов. Если даже синий или зелёный действительно успокаивают, то бледно-персиковый или нежно-розовый тоже не вызовут тревожности. Задача здесь — не снизить тревожность, а не спровоцировать ее. Поэтому, если на сайте клиники избежать использования ярко-красного или обилия черного, все будет в порядке.

Цвета — это более гибкая штука, чем кажется. Вы можете использовать мягкие оттенки любого цвета. Например, для роддома мы брали нежный розовый оттенок, и в итоге этот сайт выиграл на множестве конкурсов и радовал пользователей.

Александр Обанин, арт-директор DD Planet

Это стереотип, как и многие вещи, связанные с влиянием цвета. Однако про синий цвет я бы отметил одну важную деталь: люди с дальтонизмом — будь то дейтеранопия, протанопия или тританопия — видят синий цвет, хоть и немного по-разному. Поэтому синий можно считать довольно универсальным цветом.

Максим Смирнов, дизайн-директор, JetStyle

Когда мы говорим о дизайне и визуальном стиле сайта медицинского учреждения, мы должны, прежде всего, думать о том, какие люди и зачем приходят на этот сайт. И ориентироваться стоит не только на конкурентов, но и на то, как мы помогаем (или мешаем) нашим пользователям. Особенно, если это люди с особенностями зрения.

Рекомендации по использованию цвета с учетом доступности для людей с особенностями зрения можно найти в WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) и ГОСТ Р 52872-2019.

А что говорят исследования?

Вот здесь интересно. Исследование под эгидой CHER (Coalition for Health Environments Research) в 2004 году рассмотрело влияние цвета в медицинских учреждениях. Главный вывод: цвет действительно может влиять на восприятие пространства, настроение и физиологические реакции, такие как кровяное давление и частота сердечных сокращений.

Но есть и нюанс: предполагаемые эффекты, например, «успокаивающий синий» или «возбуждающий красный», имеют ограниченные доказательства. Часто они зависят от культурных ассоциаций или контекста.

Ключевые аспекты семантики цвета

Эмоциональные ассоциации и реакции на цвет

Реакция на цвет чаще основана на культурных или индивидуальных ассоциациях, чем на физиологических реакциях. То, что работает в одной культуре, может не сработать в другой.

Цвет и пространственное восприятие

Цвета могут визуально изменять размеры помещения — делать его больше или меньше. Но этот эффект зависит не только от оттенка, но и от насыщенности, яркости и контекста.

Освещение и общий контекст

Восприятие цвета напрямую связано с освещением и окружающей средой. Один и тот же оттенок в тёплом и холодном свете может восприниматься совершенно по-разному.

Культурные и индивидуальные различия

Универсальные рекомендации часто не работают. Цвета воспринимаются через призму личного опыта, возраста, пола и культуры. Например, зелёный может символизировать здоровье, а может ассоциироваться с негативом – все зависит от контекста.

Какой вывод можно сделать? Реакции на цвет индивидуальны и зависят от множества факторов: контекста использования, культурных и возрастных особенностей, типа медицинского учреждения. Поэтому к выбору цветовой палитры в здравоохранении следует подходить осторожно, опираясь на данные конкретных исследований. Но пока разберемся с культурными особенностями восприятия.

Анализ цветовых ассоциаций в разных культурах

Итак, в разных культурах цвета могут иметь совершенно разные коннотации, и это важно учитывать. Например, в западных культурах зеленый — это цвет удачи, а в исламских странах он священен. Или еще один интересный пример — в Китае красный — это цвет счастья и удачи, а в России его часто воспринимают как сигнал тревоги или срочности (вспомните экстренные службы)​.

Таблица переведена из статьи: «Color Psychology in Marketing» (Journal of Business & Tourism, сентябрь 2020)

А что с учетом этих культурных различий при создании медицинских сайтов для международной аудитории? Например, нужно ли специально адаптировать дизайн для стран Азии, Европы и Ближнего Востока?



Семен Шатыло, креативный директор брендингового агентства Depot

При разработке бренда под другие рынки необходимо учитывать культурные особенности восприятия цвета. Особенно это важно для высококонтекстных стран, в которых есть неявные моменты восприятия. Лучше в таких случаях проконсультироваться с носителем языка и культуры. В Азии и арабских странах люди тоже брендозависимые, поэтому, если для них это известный иностранный бренд, то значимая локализация может не потребоваться.Для иностранной компании допустимо нарушение каких-то местных коммуникационных кодов.

Выбор клиники или компании, оказывающей медицинские услуги, более сложный, чем цвет.Множество факторов влияют на этот выбор, только оттенком этому сильно не помочь, но правильный оттенок позволит скорее не мешать возможности сделать такой выбор. Итак, чтобы разобраться в таких цветовых перипетиях между разными культурами, исследователи используют несколько подходов.

Литературный анализ . Это изучение того, как цвета упоминаются в художественных произведениях, фольклоре и даже научной литературе. Вы когда-нибудь задумывались, почему в русском языке говорят «зелёная тоска» или «красная линия»? Эти фразеологизмы не случайны: они показывают, как цвета исторически осмысливались в языке и культуре.





. Это изучение того, как цвета упоминаются в художественных произведениях, фольклоре и даже научной литературе. Вы когда-нибудь задумывались, почему в русском языке говорят «зелёная тоска» или «красная линия»? Эти фразеологизмы не случайны: они показывают, как цвета исторически осмысливались в языке и культуре. Ассоциативные эксперименты . Этот метод — как окно в субъективное восприятие. Участников просят назвать первые ассоциации, которые приходят в голову при упоминании определённого цвета. Например, что вы представляете, когда слышите слово «синий»? Для кого-то это спокойствие моря, а для кого-то — холод зимнего неба. Эти эксперименты помогают выявить не только индивидуальные ассоциации, но и культурно-специфические особенности.





. Этот метод — как окно в субъективное восприятие. Участников просят назвать первые ассоциации, которые приходят в голову при упоминании определённого цвета. Например, что вы представляете, когда слышите слово «синий»? Для кого-то это спокойствие моря, а для кого-то — холод зимнего неба. Эти эксперименты помогают выявить не только индивидуальные ассоциации, но и культурно-специфические особенности. Контент-анализ ассоциаций . Собранные в экспериментах ответы не остаются хаотичными – их группируют. Природные явления, эмоциональные состояния, культурные символы, абстрактные понятия – все это распределяется по категориям.





. Собранные в экспериментах ответы не остаются хаотичными – их группируют. Природные явления, эмоциональные состояния, культурные символы, абстрактные понятия – все это распределяется по категориям. Кросс-культурное сравнение. Оно позволяет увидеть, как одни и те же цвета воспринимаются в разных культурах. Например, синий. В одной культуре он символизирует стабильность и доверие, в другой — грусть и одиночество. В общем, полезная штука, когда нужно адаптировать дизайн или рекламу для международной аудитории.

Особенности восприятия цветов в России

Поскольку мы хотим обсудить особенности использования цвета в медицинских веб-сайтах, давайте учтем культурные аспекты восприятия, характерные для нашей аудитории.Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к исследованию А. В. Кудриной и Б. Г. Мещерякова «Семантика цвета в разных культурах», где была изучена семантика шести базовых цветов — красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного — в трех культурах: русскоязычной, англоязычной и немецкоязычной.Авторы комбинировали методы литературного анализа и эмпирического ассоциативного эксперимента, дополняя их кросс-культурным сравнением и статистической обработкой данных. Такой подход позволил понять, какие смыслы закреплены за цветами в языке и культуре и как люди воспринимают эти цвета на эмоциональном уровне.Что это исследование говорит нам о восприятии цветов в России.

Белый: символ надежды и порядка

В России белый цвет вызывает ассоциации с чистотой, светом, зимой и даже молоком. Это цвет стерильности, порядка и профессионализма. Он символизирует надежду и добро, поэтому считается основным цветом для медицинских сайтов.

Зеленый: здоровье и природа

Зеленый — это цвет природы, жизни и обновления. В России он ассоциируется с весной, жизненной энергией и здоровьем. Однако есть и нюансы. Например, фраза «зелёная тоска» отражает меланхоличные оттенки этого цвета, поэтому при его использовании важно выбирать мягкие и светлые тона, которые создают ощущение гармонии.

Синий: спокойствие и стабильность

Синий в России — это символ стабильности, спокойствия и бесконечности. Этот цвет часто вызывает романтические и позитивные эмоции, как в выражениях «синие дали» или «голубая мечта». Он идеально подходит для создания ощущения доверия и профессионализма, особенно в сочетании с белым.

Красный: осторожно с эмоциями

Красный — это энергия, страсть, огонь. В России этот цвет связан не только с любовью и теплом, но и с властью, праздниками и торжеством. Однако у него есть сильная эмоциональная нагрузка.

Желтый: радость или осторожность?

Желтый — это цвет тепла и радости, но в России он несет и негативные коннотации: зависть, предательство, сумасшествие (вспомните фразу «желтый дом»).

Черный: строгость или траур?

Черный символизирует элегантность и строгость, но в то же время ассоциируется с мраком, трауром и смертью. Для медицинских сайтов он редко подходит, так как может вызывать негативные эмоции.

Проверим на практике, так ли это на самом деле

Например, какие цвета лучше всего использовать для кнопок с призывом к действию (CTA) на медицинских сайтах? Должны ли они контрастировать с основным дизайном или быть гармоничными?Обычно CTA требует хорошего контраста, поэтому основная кнопка, как правило, большая, цветная и заметная, но в общем цветовой схеме сайта — чаще это зеленый или синий для медицинской тематики.

Елизавета Петрикеева, арт-директор агентства Flami

Для кнопок с призывом к действию (CTA) на медицинских сайтах важно использовать цвета, которые привлекают внимание, но при этом соответствуют общей эстетике и тематике сайта. Кнопки должны контрастировать с фоном (обязательно нужно делать тест на контраст), чтобы быть заметными и легко различимыми. Это не обязательно должен быть яркий или агрессивный цвет, но контраст должен быть очевидным.Цвет CTA-кнопок должен быть хорошо сбалансированным между контрастностью для привлечения внимания и гармонией с общим дизайном сайта.

Евгений Силинский, арт-директор в Далее: «Обычно CTA требует хорошего контраста, поэтому основная кнопка, как правило, большая, цветная и заметная, но в общем цветовой схеме сайта — чаще это зеленый или синий для медицинской тематики».

Алексей Нибо, дизайн-директор в Атвинта: «Когда речь идет о кнопках с призывом к действию на медицинских сайтах, важно, чтобы они были заметными. Однако заметность не обязательно связана с яркостью цвета. Кнопка может быть крупной и окруженной достаточным количеством «воздуха», что обеспечит ее видимость. В сегодняшних трендах популярны большие кнопки, занимающие значительную часть экрана — их просто невозможно пропустить. Чем больше кнопка, тем менее ярким может быть ее цвет. Некоторые предпочитают использовать слегка более яркий оттенок, чем фирменный, но при этом не отходить от общей цветовой гаммы. Например, если основной цвет — синий, можно использовать градиент от спокойного синего к более яркому, чтобы привлечь внимание».

Александр Обанин, арт-директор DD Planet: «Опыт показывает что лучше всего взять понятный контрастный цвет для конверсионных элементов он не должен сливаться с фоном. По поводу конкретных цветов я не нашел убедительных доказательств их влияния на конверсию».

Анализ цветовых решений по специализациям

Стоматологические клиники

Для анализа цветовых решений стоматологических клиник мы будем использовать «Рейтинг стоматологий 2024», составленный экспертным журналом о стоматологии Startsmile при информационной поддержке Forbes Russia. Этот рейтинг основан на результатах исследования рынка частной стоматологии России за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.